Cae en CyL una banda que estafó 105.000 euros a 17 víctimas con el método del 'hijo en apuros'

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a 14 personas, que pertenecía a una organización criminal, por estafar 105.000 euros a 17 víctimas a través del método del 'hijo en apuros'.

Una operación con dos fases, la primera arrancó en junio y finalizó con la detención de 'cinco mulas', un 'captador' y el cabecilla de la banda, de nacionalidad holandesa, y la segunda concluyó a mediados de diciembre con siete detenidos más y ocho investigados, según ha informado la subdelegada del Gobierno, Alicia García, el Comisario Provincial, Francisco Javier Oterino, y el jefe accidental de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Jesús María Nevares.

A mediados del mes de junio el Grupo de Ciberdelicuencia Investigación Tecnológica de Valladolid, y con la colaboración en la Prevención en el Fraude que mantiene la Policía Nacional con las distintas entidades financieras, detectó una operación "sospechosa" por parte de un cliente en una sucursal de Valladolid que estaba tratando de reintegrar una cantidad de dinero procedente de una estafa a una víctima que había denunciado los hechos en la localidad madrileña de Majadahonda, según han detallado.

Se trataba de una 'mula' --cuya misión es recibir dinero de las víctimas-- para a continuación, previo cobro de un porcentaje del dinero, hacérselo llegar al escalón superior en la organización.

Por todo ello el Grupo de Ciberdelincuencia-Investigación Tecnológica inició la oportuna investigación centrada en la identificación de los distintos escalones de la organización delictiva: escalón más bajo compuesto por las mulas, intermedio compuesto por los captadores de las mulas o 'mulas cualificadas' y escalón superior o 'líder de la organización', que es la persona que monta la estructura y tiene los conocimientos técnicos necesarios para consumar la estafa, ha explicado Oterino.

Dicha investigación culminó, tras múltiples indagaciones, en la explotación de una primera fase de la operación que se desarrolló a lo largo del verano, en la que se procedió a la detención en Valladolid de cinco mulas y un captador de mulas o mula cualificada.

Además, ha relatado el Comisario Provincial, lograron identificar plenamente al líder de la organización, un varón que se había trasladado desde Holanda a Valladolid con el fin de desarrollar "la estructura criminal necesaria para estafar a numerosas víctimas repartidas por toda España".

Para ello contactó en primer lugar con un individuo, de origen dominicano, cuya misión a su vez era la de captar a las mulas para que ofrecieran sus cuentas bancarias como tapadera para recibir transferencias fraudulentas de víctimas de estafas de hijos en apuros a cambio de dinero o favores de todo tipo.

Tras esta primera fase, el análisis de la documentación financiera utilizada por la organización para perpetrar el fraude, y la colaboración de las Comisarías Locales de Ronda y Cartagena y la Comisaría Provincial de Zaragoza, donde denunciaron alguna de las víctimas, llevó a la completa identificación de otras 15 personas pertenecientes a la estructura criminal en el escalón de mulas.

El identificado como líder de la organización fue localizado y detenido el 16 de octubre en Benidorm tras haber solicitado una Orden Europea de Detención, ha explicado Oterino.

Segunda fase

Segunda fase de la Operación Desarrollada desde finales de noviembre y hasta mediados de diciembre donde se han localizado y detenido a siete personas más, -seis mulas y una mula cualificada-. Así mismo se identificó e investigó a otras tres mulas en Valladolid, dos en Barcelona, dos en Alicante y otra de origen holandés.

D esta forma, se desarticuló completamente la organización criminal que con base en Valladolid había estafado a 17 víctimas repartidas por todo el territorio nacional - tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Málaga, una en Granada, dos en Cataluña, dos en Zaragoza, una en Palma de Mallorca, una en Cuéllar, una en Alicante, dos en Telde, una en Cartagena y otra en Badajoz-.

El fraude total ocasionado ha ascendido a la cantidad de 105.000 euros, si bien, ha matizado Oterino, se pudo "bloquear" arias transferencias fraudulentas por un montante de unos 30.000 euros, que finalmente fueron reintegrados a la víctimas a la que habían "sacado 50.000 euros".

Modus Operandi

Esta organización criminal que perpetraba estafas en la modalidad de 'hijo en apuros', tras contactar con las víctimas, que se trataban de padres o madres de familia, se hacían pasar por sus hijos a través de WhatsApp y les solicitaban diversas cantidades de dinero, utilizando para ello diferentes pretextos.

Los estafadores utilizaban siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, diciendo que escribían desde el teléfono de un amigo, ya que se les había estropeado el suyo y que necesitaban que su progenitor les hiciera un ingreso urgente de dinero en la cuenta que le detallaban a continuación en un mensaje, para así poder comprar otro móvil nuevo, ya que se encontraban incomunicados.

Si el padre o madre víctima del fraude hacía el ingreso en la cuenta indicada, los estafadores continuaban con el engaño dándoles otros pretextos para que realizaran más pagos pudiendo llegar a pagar cantidades muy importantes de dinero.

Cónsejos

Para evitar este tipo de estafas, Alicia Villar ha pedido comprobar la veracidad de los mensajes, llamando al número que se tiene de su hijo o si este no responde al de alguna otra persona que pueda estar con él.

"Si no es posible preguntarle al interlocutor algún dato que sólo puede saber su hijo o ponerle algún cebo para comprobar que el interlocutor es verdaderamente su hijo: como decirle por ejemplo que si se toma todos los días una pastilla (cuando por ejemplo no toma ninguna medicación) o preguntarle cómo está su perro (cuando no tiene en realidad)"

Por último, ha apuntado Nevares, hay que tener cuidado con realizar transferencias inmediatas porque los delincuentes las retiraran muy rápido y luego las víctimas no podrán recuperar el dinero cuando se den cuenta del engaño y lo denuncien a la Policía.