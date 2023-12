‘La Contable’, el cortometraje salmantino que llega por Navidad y hace una denuncia social

De la mano de Lunática Producciones y bajo el mando de Elvira Rivas, Óscar Pérez y Rocío Heredia, ‘La Contable’ acaba de ver la luz. Se trata de un cortometraje que relata la historia de una joven que sufrió abusos psicológicos junto a sus compañeros. Esos ab usos se producían por parte del profesor de interpretación.

‘La Contable’ además de ser una historia de denuncia social, reivindica las posibilidades de la ciudad de Salamanca y de sus jóvenes talentos para la creación audiovisual.

Pero para llegar al final, a la proyección y estreno del cortometraje, el mismo ha pasado por diversas fases. Con la idea y todo en marcha, comenzó un crowfunding (en la plataforma Verkami) para conseguir ese empujón necesario para comenzar el rodaje. Por ello, y gracias a las aportaciones de diversos mecenas se consiguió el dinero necesario.

Como agradecimiento y ayuda, ellos han sido los primeros en poder ver y disfrutar el cortometraje, que se proyectó en un pase privado en el Casino de Salamanca el pasado 7 de diciembre.

Esta misma semana se ha presentado para el público en general en el espacio Al Margen, y tras la proyección tuvo lugar un coloquio con los actos y equipo. Antes de acabar el año se proyectará en Madrid, será en La Sala Tarambana el día 21 y las entradas se pueden adquirir en este enlace. Un cortometraje que no cabe duda que va a traer grandes alegrías, pues con el comienzo del año 2024 entrará en distribución de festivales.

Foto del coloquio en el Casino: FUENTE: instagram @oscarpere_z

El rodaje

El rodaje de La Contable lo hemos podido seguir a través del perfil oficial del cortometraje, @lacontablecortometraje. El rodaje se ha dividido en dos partes: la primera se rodó en el primer trimestre del año, y es la propia de la vida de la actual protagonista (trabajando como contable).

La segunda parte se corresponde a la vida de la protagonista cuando era manos jóvenes, y fue rodada a finales de primavera, principios de verano.

Foto del rodaje: FUENTE: instagram @lacontablecortometraje

Equipo y elenco

Este equipo ha estado formado por: Óscar Pérez y Elvira Rivas (Dirección); Míkel Antúnez (Off The Record), Elvira Cañizares, Sergio Ledesma y Dharma Torres (Operadores de cámara y equipo de Fotografía); Tiago Mendes (Sonido y montaje de sonido); Julia Cañas y Rocío Heredia (Making of); Aleix Losa (Banda Sonora Original); Eva Riesco (Vestuario); y Alex Carnicero (Diseño y Créditos).

Además, han contado con un amplio elenco, liderado por Roberto García Encinas, y formado por jóvenes intérpretes: Ana Veganzones, Elvira Rivas, Elena Márquez, Carlos Manrique, Eva Rivas, Mario Jiménez, Javier Cascón, Teresa Cascón, Virginia LeBlanc, Noa Gómez, Diego Elices, Paula Coderch, Víctor Mira, Samuel Bajo.

A través del perfil de Instagram, hemos podido conocerlos uno a uno.