El Colegio de Médicos de Salamanca crítica la contratación de profesionales sin el MIR

Santiago Santa Cruz Ruiz, presidente Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, ha emitido una carta al consejero de Sanidad de CyL en la que rechaza la contratación de médicos sin el MIR y afirma que no faltan médicos y pide otras soluciones organizativas.

Carta del presidente del Colegio de Médicos de Salamanca al consejero de Sanidad de CyL:

Tras el conocimiento por la Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, que me honro en presidir, de la Resolución de Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud del pasado 8/10/2023 por la que se autoriza la contratación, en el ámbito de Atención Primaria, en la Gerencia de Emergencias y en los Servicios de Urgencias Hospitalarias de Sacyl, de médicos, tanto de la Unión Europea como extracomunitarios, sin el correspondiente título de especialista que exige la normativa vigente para todo el SNS, pedimos la retirada de la misma a la mayor brevedad posible y a todos los efectos.

Soy de la opinión de que hay médicos suficientes en España para atender la asistencia sanitaria de CyL, con los requisitos que marca la Ley. De hecho, somos el país de la UE con más médicos con relación a población.

Estamos totalmente en contra de mantener el actual sistema organizativo de la sanidad pública, por obsoleto e ineficiente. Por otro parte disponen en su Consejería de herramientas de ordenación de la asistencia sanitaria, para una distribución justa de los recursos humanos.

En nuestra opinión la asistencia primaria en el medio rural debería ajustarse a que el paciente acuda al Centro de Salud y no el médico a consultorios sin la dotación mínima para un trabajo de calidad.

Porque la atención médica sanitaria o es de calidad o no es una verdadera atención sanitaria. Sabemos que hoy estamos pasando por una crisis social y médica, por la falta de los valores que consagran la vocación de servicio del médico. Pero con contrataciones de médicos sin especialidad realizada o convalidada, estamos por lo general aceptando que lo que importa es cubrir las plazas, sin mirar qué tipo de atención se presta. Como también lo son las ambulancias enfermerizadas o las UVI móvil con médico sin experiencia en emergencias. Esto me parece irresponsable y grave, por ser lo que va a recibir el ciudadano, que acude confiando en que los médicos que lo atenderán serán altamente competentes y que cumplen con todos los requisitos legales.

Y lo mismo digo para la asistencia sanitaria privada-concertada. Creo que hay dejación de funciones a la hora de exigir que se cumpla la Ley, pues esta busca garantizar la mejor sanidad posible. No puede ser que los hospitales y clínicas privadas con conciertos, incumplan continuamente la exigencia de tener médicos especialistas en cada una de las ramas médicas.

Comprendo que todo esto es muy difícil de llevar a cabo. Pero solo creyendo en ello y dando pasos en que se cumpla, se irá poco a poco arreglando. De otro modo se irá creando otro problema no solo de contratos, sino de injusticia entre médicos (con o sin especialidad) y de mala atención al ciudadano.

Por último, sobre las homologaciones de especialidades de médicos extracomunitarios, quiero señalar que actualmente el principal problema del “retraso o lentitud” en realizarlas no se debe al Ministerio de Sanidad. Hasta hace poco he formado parte del equipo que llevaba a cabo este cometido (de forma no remunerada, sin conflictos de interés) y lo conozco bien. Mas del 50% de estos médicos son ellos los que retrasan la gestión de sus expedientes, no presentando la documentación exigida, no respondiendo a los correos o incluso presentando recursos judiciales, con el único fin de no tener que presentarse a un examen, en el que creen que no lo sacarían adelante. Muchos de ellos no se quieren examinar, pues si suspenden, ya finalizan totalmente el proceso de homologación y no pueden volverlo a solicitar. Para estos es más ventajoso seguir “pendiente de homologación” y decir que el retraso es culpa del Ministerio de Sanidad.

Fdo.: Santiago Santa Cruz Ruiz

Presidente Colegio Oficial de Médicos de Salamanca