Tristeza e impotencia ante la destrucción de Gaza

Cada día, desde que ocurrió hace más de un mes el inesperado ataque de Hamas contra Israel y civiles israelíes y, acto seguido, la respuesta vengadora y sistemática de Israel contra toda la población, civil y combatiente palestina, se oye más en todo Occidente la afirmación de que la Humanidad no ha sido testigo de tanta crueldad y exterminio, desde la II Guerra Mundial.

No es casual, lo sabemos todos, que se relacionen, y se comparen, los terroríficos crímenes de guerra del ejército nazi contra el pueblo judío, con los ataques que el ejército israelí está llevando a cabo en todo el territorio de Gaza y en alguna parte de Cisjordania. Los testigos directos de estas masacres, pertenecientes a la ONU, han afirmado que “Gaza ya no es un territorio que se pueda habitar”; está radicalmente destrozado y no hay la menor seguridad para ninguna vida humana; de hecho, además de los cerca de 20.000 muertos palestinos y los más de 40.000 heridos, han muerto decenas de médicos, personal sanitario y de ONGs vinculadas a la ONU con la finalidad de atención humanitaria.

La semana pasada una escritora israelí que iba ser condecorada con un premio literario, se quedó sin el premio, el gobierno israelí anuló la concesión porque había escrito que “toda Gaza se ha convertido en un gueto judío bajo los nazis”.

El mecanismo psicológico de identificación ( inconsciente) con el agresor es un mecanismo humano primitivo, de defensa, que tiene siempre consecuencias destructivas: cuando las víctimas ( los judíos en la II Guerra Mundial en este caso) se identifican con el ejército nazi, agresor, llegan a imitar las conductas sufridas en sus carnes, o en las de sus ascendientes, con peligrosa similitud.

Los días pasados, en las Naciones Unidas ha habido dos momentos álgidos en los que muchos millones de personas de todo el planeta esperaban una votación que permitiera UN CESE INMEDIATO DE HOSTILIDADES. La votación del Consejo de Seguridad fue unánime a favor del cese, exceptuando el voto en contra de EEUU; el voto americano se alza por encima de los demás votos. Y en la Asamblea General de la ONU, también hubo una votación muy mayoritaria, de países favorables a un ALTO EL FUEGO inmediato. Pero no siendo una votación vinculante la de esta Asamblea, no tiene capacidad ejecutiva.

En este siglo XXI aún la Humanidad no tiene ningún dispositivo institucional, ejecutivo, que pueda parar un conflicto armado por muy grave o injusto que le pueda parecer a la mayoría de las naciones.

Solo cabe esperar, a día de hoy, que el espíritu de paz que tradicionalmente ha traído la NAVIDAD CRISTIANA, sirva para lograr un cese de hostilidades, al menos temporal, entre Israel y Palestina. La mayor parte de la población de Oriente y de Occidente respiraría aliviada, si en estas celebraciones navideñas enmudecieran las bombas y todo tipo de agresiones en Oriente Medio.

Solo con una situación de PAZ, aunque fuera temporal, el sentimiento de impotencia que millones de ciudadanos del mundo sentimos, se aliviaría y daría fuerzas a los siempre frágiles sentimientos de ESPERANZA.