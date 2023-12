"Me poseía un espíritu", declara la acusada de apuñalar a otra usuaria en un centro de rehabilitación en Salamanca

"Me poseía un espíritu". Con estas palabras P.J.N.R., más conocida como Belinda y acusada por un intento de asesinato que ocurrió el pasado 18 de julio de 2022 en Salamanca, ha declarado y repondido a las preguntas del tribunal en una vista oral que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Salamanca. Los hechos ocurrieron en un centro de rehabilitación ubicado en la calle Raimundo de Borgoña y perteneciente a Cáritas, daba aviso por un apuñalamiento al servicio de emergencias 112.

La acusada, de unos 50 años de edad, en su declaración ha destacado que "recuerdo que me dió un ataque de nervios, que parecía que estaba poseída por un espíritu", en referencia a los hechos por los que se le acusan. Ha relatado que no sabía que en esos momentos estaba expulsada del centro por su comportamiento contra trabajadores del mismo, y que "fui a comer". Sobre los hechos no se ha pronunciado.

En lo que respecta al cuchillo con el que cometió el apuñalamiento , asegura que "siempre llevaba un cuchillo" encima. "No estaba en mis cabales, recuerdo tirar el cuchillo a una papelera, como si estuviera poseída", ha reiterado ante el tribunal

La declaración de la víctima: "nos llevábamos bien"

La víctima, en su turno, ha explicado que se conocían de antes. En su declaración, ha asegurada que "nos llevábamos bien". Sin embargo, ha relatado que en una ocasión a través de una ventana del centro le dijo "tenías que estar muerta". En el momento que sucedieron los hechos, "yo estaba regando unos tiestos y noté como un golpe, un puñetazo". Después se dió cuenta de que la había apuñalado, "le dije que poqué me pegaba pero siguió apuñalándome como el que corta pan y grité ayudadme, ayudadme".

En ese momento, acusió un compañero del centro que "me salvó la vida". Como consecuencia de las cinco puñaladas que recibió, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y pasó tres días y medio en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La educadora social: "salí a darle sus cosas y de un empujón entró al centro"

La vista oral ha continuado con la declaración de la educadora social que en el momento de los hechos se encontraba en el centro. Ha declarado tras un biombo para evitar el contacto directo con la acusada, pero eso no ha evitado que se hayan producido momentos de tensión durante su intervención. Durante su intervención la acusada ha tenido que ser expulsada de la sala tras intervenir sin permiso y amenazándo a la testigo. "Mentirosa, a mí no me tratas como a un perro. Sé quien eres. Maldira sea tu estampa, asquerosa", son algunas de las palabras y frases que ha pronunciado.

Tras este acontecimiento y con la acusada fuera de la sala, la testigo ha continuado con su declaración. El día de los hechos "tocó al tiembre y le comuniqué por el telefonillo que había sido expulsada del centro. Me dijo que quería recoger sus cosas, las teníamos, fui a dárselas a la puerta y de un empujón entró en el centro", ha expresado.

En ese momento, la educadora llamó a los servicios de emergencia desde el despacho. "Se dirigió al primer piso y escuché gritos", ha explicado.

Tras la intervención de testigos policiales y los médicos forenses, se ha elevado a definitivas. Para la fiscalía hay pruebas suficientes y piden 10 años de prisión y 4.000 euros de indemnización para la víctima por un delito de tentativa de asesinato con alevosía.