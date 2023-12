La Junta activa un teléfono gratuito para combatir el aislamiento social de los mayores

Soledad no deseada

Un total de 161.500 castellanos y leoneses de más de 65 años viven solos. Ello supone un 26,3 % de las personas mayores de la Comunidad. De ese total, 107.035 son mujeres, lo que equivale a dos tercios. Y, si a todo esto se le suma la dispersión y baja densidad de población del territorio autonómico, el fenómeno de la soledad no deseada se convierte en una necesidad social compleja y cada vez más extendida.

Por ello, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado en Segovia la puesta en marcha de nuevas medidas dentro del Plan de Acción Contra la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social , al que se destinan 100 millones de euros −25 anuales− para continuar avanzando en una estrategia que la Junta ya lleva desarrollando desde hace años. Se trata de un plan pionero que integra medidas de hondo calado, tales como el derecho a acceder a prestaciones sociales específicas por el hecho reconocido de constituir un caso de soledad no deseada, así como una marcada perspectiva rural.

Teléfono ‘Cerca de ti’

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha activado hoy un número de teléfono gratuito (900 264 812) cuyo objetivo es combatir la soledad no deseada. A través de este servicio no sólo se informará a los mayores sobre recursos y actividades que faciliten su integración en la sociedad, sino que se analizarán las necesidades de estas personas para derivarlas a su centro de acción social y recibir ayuda profesional cuando lo requieran, ya que se pone a su disposición un servicio de apoyo psicosocial. El personal técnico al otro lado del teléfono podrá identificar los factores de riesgo que generen esa situación concreta de soledad no deseada, así como el grado en que la persona se encuentra para, de este modo, medir el tipo de ayuda que se le debe ofrecer.

Este servicio estará disponible de lunes a viernes entre las 9 y las 17 horas, si bien este horario puede ir adaptándose en función de las necesidades que se vayan detectando. No obstante, también se activará un contestador automático y un correo electrónico ([email protected]) donde pueden dejar sus mensajes e inquietudes a cualquier hora del día. Toda la información acerca de este servicio se encuentra en la web de la Junta de Castilla y León .

‘Podcast del Club de los 60’

La promoción del envejecimiento activo y saludable, además de ser una apuesta prioritaria del Gobierno autonómico, es una vacuna efectiva contra la soledad no deseada. Para hacer llegar todas las actividades que se realizan en el seno del ‘Club de los 60’, la web de la Junta publicará cada 15 días un podcast, presentado y locutado por la prestigiosa periodista, ya jubilada, Concha Chamorro, cuyo primer capítulo se estrena hoy. En él se analizará el ejercicio del cuerpo y la mente de las personas mayores de la mano de expertos y se informará de las diferentes opciones que se ofertan en la Comunidad. A partir de ahí, se tratarán temas tales como las relaciones intergeneracionales −con el citado programa de alojamientos compartidos como máximo exponente−, cómo afrontar la soledad, el aprendizaje a lo largo de la vida, consejos sobre tecnología digital o los viajes del ‘Club de los 60’.

‘Cerca de ti’ en Navidad

Además de las medidas que se ponen en marcha de manera permanente, la consejera también ha anunciado una concreta para esta Navidad. Y es que las personas mayores de 65 años que viven solas, si lo desean, podrán cenar y comer acompañadas los días festivos −Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo− en las residencias de la Junta, pues el Ejecutivo autonómico abrirá los centros para que este colectivo pueda compartir mesa con los residentes y los profesionales.

Se trata de una iniciativa totalmente gratuita que se organizará junto a las corporaciones locales a través de los CEAS, para poder llegar a las personas que realmente lo necesitan. Es más, no sólo se les ofrecerá el momento de la cena o comida en sí, sino que podrán acudir a las actividades que se desarrollen durante esas tardes. De este modo, no solo las personas que viven solas pasarán estos momentos tan especiales rodeados de gente, sino que también se fomenta la interacción social de las personas residentes.

Red Amiga de Acción Contra la Soledad No Deseada y el Aislamiento Social’

Otra de las grandes iniciativas que se pondrá próximamente en marcha dentro de este Plan de Acción es la creación de la denominada ‘Red Amiga’, una herramienta que profundiza aún más en la detección y apoyo de las personas que viven en soledad de manera forzosa.

Este mecanismo se articula a través de la firma de protocolos de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y otras entidades. Para ello, se pondrán a disposición los centros de día de la Junta y se colaborará con las corporaciones locales, para ofrecer una variada cartera de actividades sociales.

La primera firma se ha realizado hoy mismo con la Red de Federaciones Provinciales de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, a quienes la consejera ha agradecido su especial disposición y voluntad de colaborar con el Ejecutivo autonómico. Una entidad que se erige en fundamental para ejecutar este plan y configurar la ‘Red Amiga’, ya que aglutina a 1.536 asociaciones de las 1.914 existentes en la Comunidad y que cuenta con más de 135.000 socios.

A través de los agentes que conformen esta red podrán detectarse casos de soledad no deseada y, en función de su gravedad, derivarlos a los CEAS para que actúen localmente. De este modo, asumirá funciones de información ciudadana, identificación de personas en situación de riesgo, acompañamiento y gestión de los apoyos necesarios a las personas −ayuda directa, organización de actividades de envejecimiento activo, formación tecnológica de los mayores, promoción de la interacción social, etc.−.