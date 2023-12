Fin de trimestre

Son muchos los terminados y no por eso es más fácil. Cada año y cada día es distinto. A nivel personal espero esta Navidad con la mayor ilusión porque mis tres hijas están fuera y nos juntamos unos días otra vez los cinco. Comentar sus experiencias médicas en Gijón, las suyas de psicología en Montpellier y el baloncesto y la universidad de la pequeña en Nebraska. Esperamos esquiar algo y ponernos al día con la vida.

Otra cosa importante es la evaluación de los chicos, qué hemos logrado enseñarles según sus circunstancias de vida. Qué piruetas hemos hecho para sacar lo mejor de cada uno e insertarlo en el lugar adecuado del curriculum. Ni regalar las notas, ni juzgar sólo con criterios de leyes educativas postizas.

Sigo creyendo que podemos motivar a todos para aprender si ponemos suficiente pasión y sabemos trasmitir el valor de lo aprendido. Este año de nuevo algunos compañeros me han dado lecciones de cómo afrontar algunas cosas en las que yo pueda perder el interés.

Nos debemos reinventar cada año con el objetivo de salvar a todos, de aprobar a todos. Evidentemente no se ganan todas las batallas. Pero no se pueden poner de excusa las muletillas de una justicia igual para todos. De un esfuerzo sin sentido aunque todos promovemos el esfuerzo y la tolerancia a la frustración. En nuestra escuela nos avergonzamos de suspender, nadie presume de hacerlo.

Por otro lado está el cuidado. Un gran número de nuestros alumnos son de protección a la infancia y otros inmigrantes.

¿ Os imagináis su Navidad?. Algunos no tienen una familia con la que ir. Esta semana damos las notas que suelen motivar y hacemos una gran fiesta en la que sacan sus mejores galas y se diverten entre ellos y con educadores sanamente. Pero no deja de ser duro. Todas las Navidades educadores en turnos intentamos mimarlos. Pero muchos de ellos no tienen turnos, es su casa y somos su familia extensa.

Antes de la Navidad suele haber fugas, sobretodo los primeros días los chicos y chicas que se quedan se les ve con un halo de tristeza. Después los que quedan se suelen hermanar todavía más.

Espero que esta Navidad nos permita renacer a nuevas ilusiones y nos traiga más fuerzas. En cada escrito recordaré lo que está pasando en Gaza, el Belén de Cisjordania. Recuerdo el viaje a Israel, el reino de los Cielos de Jerusalén. La cuna de nuestra religión se tambalea. Los nuevos Herodes y los abundantes fariseos.

Una profesora de nuestra escuela Milani ha hecho con los alumnos un proyectazo de Belén inclusivo en Carbajosa desde donde podemos explicar el desarrollo sostenible.