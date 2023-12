La USAL, la entidad que más financiación logra para realizar posgrados y actividades relacionadas con la igualdad

La Universidad de Salamanca, a través del Vicerrectorado de Posgrado y Enseñanzas Propias, recibirá 130.139 euros del Instituto de las Mujeres para la realización de actividades relacionadas con la igualdad.

De esta forma, al obtener financiación para nueve de sus programas, la USAL logra situarse un año más en la primera posición del ranking de entidades beneficiarias de la convocatoria para la realización de postgrados de estudios feministas y de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad, adjudicándose más del 20 por ciento de los 600.000 euros de presupuesto destinado a esta convocatoria a nivel nacional.

La nueva edición del "Foro de Debate Estudiantil sobre igualdad", liderada por el profesor Adán Carrizo González-Castell, se consolida, junto con la propuesta impulsada por el profesor José Luis Domínguez Álvarez, "Repensando el elemento tecnológico en clave de igualdad: hacia el humanismo digital", como las propuestas que obtienen mayor financiación, situándose ambas, al superar los 18.000 euros entre las cinco de mayor cuantía a nivel nacional.

Programas financiados

También obtienen financiación el "Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género", que dirige la profesora Ángela Figueruelo Burrieza, y las actividades propuestas por Alicia García Holgado ("Fortalecimiento de espacios coeducativos en carreras STEM: mentorías con perspectiva de género"); Ana Belén González Rogado ("All we are steam experiencias de aprendizaje planteadas por mujeres ingenieras 'women engineers”; Miriam Borham Puyal ("Narrar para reivindicar: genealogías literarias en femenino ante un mundo en crisis"); Noelia Morales Romo ("Recursos de microaprendizaje para combatir la desinformación de género en educadores desde una perspectiva interseccional"); Nora Libertad Rodríguez Peña ("Hacia una política financiera y tributaria de apoyo al emprendimiento y desarrollo económico de las mujeres: una premisa para alcanzar la igualdad") y Sergio Martín Guardado ("Congreso internacional 'Mujeres, esfera pública y participación desde la interseccionalidad'"), que han sido seleccionadas entre las más de cien que han concurrido en esta convocatoria.

Tan solo 19 de las 32 universidades o instituciones de enseñanza superior que han presentado programas han sido beneficiarias de estas ayudas por lo que, la Universidad de Salamanca, con su primera posición, reafirma una vez más el compromiso de sus investigadores con los estudios de género y con la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.