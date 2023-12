Así será el nuevo Hospital de Alta Tecnología de Salamanca

Ya queda menos para que sea realidad el nuevo Hospital de Alta Tecnología que se va a construir en la provincia de Salamanca. El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada y el Grupo Recoletas Salud presentaban este viernes el proyecto del complejo que se construirá en el municipio. El acto contó con la presencia del alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, y el presidente del Grupo Recoletas Salud, Amando Rodríguez.

Este hospital que ofrecerá servicio a la población de Salamanca se construirá en la parcela P-5 del sector T2 de Carbajosa de la Sagrada, de 4.554 metros cuadrados adquirida a Aliseda, S.A.U en el año 2022. Este terreno albergará un edificio de 11.752,15 metros cuadrados edificables distribuidos en tres plantas en superficie y otras cuatro plantas bajo rasante, que acogerán los servicios centrales del hospital, además de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 120 vehículos. Una parcela situada en el sector T-2 Los Paúles, entre la avenida de Galicia y la avenida de Cantabria, en un “enclave estratégico, frente a Obramat y en el límite con Santa Marta de Tormes”, ha incidido el alcalde de Carbajosa.

El hospital de Recoletas en Salamanca contará con 60 habitaciones individuales, 7 quirófanos, 7 puestos de UCI, REA, URPA, 5 box de urgencias, uno de ellos de RCP, servicio de urgencias 24 horas de adultos y urgencias pediátricas, farmacia, anatomía patológica y 43 consultas externas de distintas especialidades médicas.

El hospital contará también con un servicio de laboratorio y otro de Diagnóstico por la Imagen que serán gestionados directamente por Recoletas para garantizar la mejor colaboración con los especialistas del hospital, al igual que ocurre en el resto de sus centros.

La infraestructura sanitaria, cuyas obras se prevé que comiencen en los meses de marzo-abril de 2024, como ha señalado el presidente del Grupo Recoletas, supondrá una inversión de 25 millones de euros y pretende estar en funcionamiento “en un plazo de entre 2 y dos años y medio”.

La dotación inicial será de una plantilla de 150 personas, “que pretendemos tener completa en los tres primeros años de funcionamiento, hasta llegar a los 250-300 empleados”.

Tal y como ha confirmado el presidente del Grupo Recoletas, el modelo asistencial en Salamanca será similar al de los hospitales de Recoletas de Valladolid y de Burgos que a día de hoy ofrecen una treintena de especialidades médicas y cuentan además con institutos médicos especializados como son el Instituto Neurovertebral, el Instituto de Salud Digestiva, el Instituto Oftalmológico, el Instituto Urológico, el Instituto Oncológico, el Instituto Cardiovascular y el Instituto de Otorrinolaringología.

En cuanto al equipamiento previsto para el futuro hospital, destaca un robot Da Vinci para el servicio de Cirugía Robótica y un PET TAC para el servicio de Medicina Nuclear.

Con esta dotación, el Grupo Recoletas Salud pretende “contribuir a la especialización con el criterio de eficiencia para atender y dar respuesta a las necesidades sanitarias de la sociedad ofreciendo servicios de alta tecnología en la sanidad privada”, ha remarcado Amando Rodríguez, quien ha destacado que se han decantado por Carbajosa, además de por la ubicación idónea, “por las facilidades que hemos recibido por parte del Ayuntamiento de Carbajosa desde el primer día”. Objetivo que, como ha explicado, es el que les lleva moviendo desde hace casi 35 años desde que abrió el primer centro en Castilla y León en Valladolid, donde se ha convertido en un referente de la medicina privada, con presencia en Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Zamora, además de las tres pequeñas unidades con las que ya cuenta en Salamanca, que con la construcción del hospital en Carbajosa también pretende ser referente en la provincia salmantina.

Una finalidad en la que también son prioritarios los profesionales, de ahí que este hospital será “un centro sanitario altamente cualificado y dotado de alta tecnología para retener el talento de los profesionales de la Sanidad que deseen quedarse a ejercer en su tierra”, ha afirmado Rodríguez.

El alcalde de Carbajosa apuntaba que este proyecto beneficiará a la población de la provincia y también de Carbajosa de la Sagrada, favoreciendo también la creación de empleo y su desarrollo económico.

En este sentido, y con el objetivo de que “nadie se vaya y tenga que ser atendido fuera, que Salamanca no sea puente para recibir atención sanitaria en otro sitio”, el presidente del Grupo Recoletas ha explicado que la intención “es retomar la colaboración con la Fundación del Hospital de la Santísima Trinidad para llegar a un acuerdo que no pudimos alcanzar hace unos años. Nos gustaría llegar a esa colaboración y no enfrentarnos con nadie”. Por ello, Amando Rodríguez ha remarcado: “Esperemos haber llegado en la fecha de apertura a acuerdos de colaboración con la Sanidad pública y la Fundación de la Santísima Trinidad”.

Todo ello, con el objetivo de que Salamanca avance en atención sanitaria especializada con la última tecnología, “porque es la que menos ha crecido en pólizas de la Sanidad privada -un 0,5%- en la región, convirtiéndose en la última provincia de Castilla y León”, ha concluido Rodríguez.