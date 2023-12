Jehu, sobre las rojas en el Salamanca UDS: "Somos un equipo y nunca señalamos a uno u a otro"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha compartido sus impresiones acerca del importante choque en La Eragudina contra el Astorga.

Semanas sin competir: "Se ha hecho largo por la espera para el partido y es el último del año. Estamos enfocados y conscientes de lo mucho que hay en juego. Hemos trabajado nuevos aspectos. Tratamos de verlo todo en positivo y esperemos que el desempeño nos ayude".

Final: "No creo que sea como tal porque falta mucha Liga, pero tiene mucha importancia. El rival es duro más allá de no atravesar un buen momento. Seguro que no se les ha olvidado jugar al fútbol".

Bajas: "Están todos bien".

Sancionados: "Lo de Caramelo es más lo que se puso en el acta que lo que pasó. Es la sanción que le tocó y no hay más que hacer. Hemos tenido muchas rojas en un par de partidos y hay responsabilidad nuestra, ya que damos pie. No soy nadie para juzgar y podemos hacer más para evitar situaciones así. El estrés, la presión y la ansiedad te pueden llevar a estas cosas. Toca resolver antes. Somos un equipo y nunca señalamos a uno u a otro".

No vencer: "Lo principal es ganar para sumar en un campo complicado. Debemos hacer nuestro trabajo".

Helmántico: "Internamente tenemos la información que nos da tranquilidad. Nos ocupamos de lo deportivo".

Mercado: "No cambia lo que hay y luego ya veremos al terminar lo del Astorga. Hay decisiones que igual son del cuerpo técnico, del club o el jugador. No hay decisiones aún tomadas y esta plantilla es muy capaz. Hay un par de fichas libres sub23".