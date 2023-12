Adri Gómez, sobre las polémicas con los árbitros: "No creo que sea con la intención de perjudicar a Unionistas"

"Me gusta respetar mis contratos y me comprometí hasta junio con Unionistas", ha dicho acerca de su futuro en el club

Adri Gómez, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo antes del Teruel.

Sensaciones: "Han sido extrañas por perder en Sabadell al venir de hacer buenos partidos en casa. Era importante para nosotros y acabamos mal la semana. ¿Si cuesta fuera de casa? Son situaciones distintas y sabemos que debemos mejorar a domicilio. La afición nos empuja mucho en el Reina".

Arbitraje: "No es un tema del que me guste hablar porque ellos hacen su trabajo lo mejor posible, pero ha habido situaciones que nos han perjudicado. No creo que sea con la intención de perjudicar a Unionistas".

Comunicado de Cacha: "Desconozco la publicación, pero tenemos que tener claro que el estamento arbitral es imparcial. Ellos van a hacer su trabajo de la mejor manera posible".

Villarreal: "Es muy positivo porque es un rival que nos exigirá al máximo, mucho más que cualquier equipo hasta ahora. Hay ilusión en el club. Su calidad es evidente, pero en el Reina somos muy fuertes y todo es posible".

Su nivel: "El futbolista tiene muchas cosas malas y una de ellas es el gen egoísta. Ahora estoy participando mucho más, pero me gustaría que fuera todavía más. Estoy contento".

Teruel: "Sonará a tópico de futbolista a periodista, pero todos los partidos son igual de importantes. Nos vamos de vacaciones y puede coger un poco más de importancia por el hecho de ganar".

Futuro: "Me gusta respetar mis contratos y me comprometí hasta junio con Unionistas. Mi intención es seguir".