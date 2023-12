Patxi López asegura que en España está "la peor derecha de Europa" y acusa a PP y Vox de "sembrar odio"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado que en España está "la peor derecha de Europa" y ha acusado a los líderes de PP y Vox de "sembrar odio".

"Es que en España tenemos la peor derecha de Europa con diferencia, no hay parangón en ningún lado, y además cada vez se distingue menos el PP de Vox", que "se dedica exclusivamente a insultar", ha señalado en un acto organizado por el PSOE de Salamanca con motivo del 45 aniversario de la Constitución, en el que han participado también, entre otros representantes socialistas, el secretario autonómico de la formación, Luis Tudanca, y el secretario provincial, David Serrada.

López en su intervención ha insistido en que desde el PP y Vox "no ponen encima de la mesa alternativas, solo insultos, y compiten a ver quién lo dice más grande".

Sobre ello, ha puesto como ejemplo las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre que "al presidente había que colgarle de los pies" y las del actual portavoz del PP en el Congreso que "unas semanas antes" dijo, tal y como ha recordado, que "el presidente tenía que salir de España en el maletero de un coche".

"Eso es de una indecencia, eso es de una falta de institucionalidad, eso es simplemente sembrar odio; y da igual lo que hagamos, da igual que sea la amnistía, da igual lo que hagamos, porque en el fondo lo que no soportan es no tener el poder, lo que no soportan es que los socialistas gobernemos en este país y utilizan absolutamente todo para atacarnos", ha continuado.

"Nos consideran el enemigo y por eso asedian las sedes", ha apostillado antes de defender al presidente Pedro Sánchez.

"Cuanto más nos insultan, más orgullosos estamos, porque yo lo que quiero es tener un presidente en España que allí donde haga falta, diga, por ejemplo, que Israel tiene derecho a defenderse pero no a pisotear los derechos humanos", ha dicho.

"Yo quiero un presidente que, como ayer, fue a Europa y cuando un líder europeo conservador, al que le habían pasado los apunte los del PP, se pasó de listo, pues le cantó las verdades del barquero; yo quiero un presidente del Gobierno que cuando tiene un problema enfrente, no se esconda, no se sienta a fumar un puro como hacía Rajoy, a ver si se solucionaba los problemas, sino que los enfrenta como ha enfrentado el enorme problema que nos encontramos en Cataluña, adoptando decisiones valientes", ha concluido.

Tudanca

Por su parte, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha mostrado su "orgullo" por pertenecer a la formación socialista, a la que ha comparado con un árbol "con las raíces tan profundas".

En cuanto a la Constitución, Tudanca ha incidido en que "hay que reivindicarla" como el PSOE "lo ha hecho siempre".

Sobre la postura de la formación socialista respecto a la Carta Magna, ha subrayado que los socialistas la reivindican "con toda la entereza y todo el orgullo" y que, ante ella, el PSOE ha estado "siempre en el mismo sitio, en el lado de la democracia".