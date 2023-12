La nueva máquina de rayos ya está en Béjar

Como si fuera un regalo de navidad, la nueva máquina de rayos, prometida por la Junta de Castilla y León en los meses iniciales de 2023, ya está instalada en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar. Así lo han confirmado a este medio integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Béjar y Comarca.

La portavoz Marisa Díaz ha explicado que, tras las obras de adecuación de la sala donde se iba a colocar el nuevo aparato, la maquina de rayos “ya está instalada y hoy se pone en marcha. Según nos comentan este aparataje es tecnológicamente muy bueno y ofrece unas imágenes de alta calidad” asegura Díaz. Las previsiones es que, durante los primeros días, la nueva máquina conviva con el equipo portátil que tiene el centro bejarano “mientras que las dos técnicas de rayos reciben la formación para familiarizarse con el uso del nuevo equipo”.

La Plataforma muestra su satisfacción por esta noticia, que no solo beneficia a Béjar y su comarca, “si no también a las comarcas vecinas como Guijuelo o Barco de Ávila que utilizan este servicio y todo esto viene a poyar la eficacia de nuestras reivindicaciones y movilizaciones” comenta Marisa Díaz, aunque “debemos recordar que aún sigue cerrado el quirófano, que está totalmente equipado para cirugía mayor ambulatoria y está haciendo que muchas personas tengan que ir a Salamanca. A ello se suma que no hay servicio de monitores para las embarazadas de Béjar y que la precariedad de a Atención Primaria” denuncia la portavoz del colectivo sanitario.