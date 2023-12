Javi Navas: "Estoy metiendo más goles que nunca y me sirve para ser mejor jugador en el Salamanca UDS"

Javi Navas, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo antes de acabar 2023.

Vuelta a la normalidad: "Ha sido una semana diferente la anterior al no tener partido, pero me ha servido para desconectar y ver a mi familia, que hacía mucho tiempo que no podía".

Irse tranquilo al parón: "Llevamos un par de meses con sensaciones que no son las que nos gustarían, pero ganar el sábado haría que nos fuésemos mejor a las vacaciones para desconectar. Puede ser un punto de inflexión".

Sin perder... pero sin ganar: "En cada partido nos ha faltado una cosa y nos quedamos con lo positivo de que solo nos ha ganado el Real Ávila, pero creo que debemos ser un equipo unido y hay que ir a una".

Su nivel: "Me encuentro bastante bien y estoy metiendo más goles que nunca. Me gustaría seguir así para ayudar al equipo en lo que pueda, da igual si es en la derecha, izquierda o en punta".

Jugar de '9': "Con Fassani tengo buena relación, igual que con el resto. Es el año en el que siento que estoy jugando en más posiciones, pero me ayuda a estar activo y atento a todo. No tiene que ver nada jugar en la izquierda o en la derecha, aunque también he hecho de '9' y de doble punta. Me está sirviendo para crecer y ser mejor jugador".

Fassani: "Mi experiencia con los delanteros centros tan puros como Fassani es que hay veces que le dan con el tobillo y meten, pero en otras épocas le dan perfecto al balón y se le va al palo. En el momento que meta un gol, seguro que entran todos".

Astorga: "Será un partido duro y la participación en Copa ha hecho que el campo esté en mejores condiciones. Hay gente veterana en el equipo más allá de que vayan atrás. Todos jugarán al 200%".

Dudas con Jehu: "Nosotros estamos a muerte con él y podemos darle la vuelta. El Salamanca tuvo una mala racha el año pasado y luego jugamos la final. Creo que sí da para ser primero porque el Ávila se va a dejar puntos y nosotros tenemos que ganar".

Licencia en el Helmántico: "No hemos hablado del tema, pero estábamos convencidos que el 7 de enero se iba a jugar en el estadio".

Afición: "Entendemos que a veces no nos salgan las cosas, pero pondremos toda la carne en el asador para ir a mejor".

Unionistas - Villarreal de Copa: "Le deseo lo mejor en Copa y Unionistas puede eliminar al Villarreal".