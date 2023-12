Jorge Moro: “Este año hemos aprendido mucho y con esta campaña entendemos que en Salamanca se puede disfrutar el doble de estas fechas”

En la recta final de este año 2023, la Navidad ya ha llegado a Salamanca y también a los diferentes sectores y negocios. Uno de ellos, y dejando atrás el puente de la Constitución que ha dejado espectaculares cifras en la ciudad, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, junto con el Ayuntamiento de Salamanca, han puesto en marcha la campaña ‘Salamanca disfruta una Navidad, celebra con todo las fiestas’, para incentivar el comercio local, en especial en este sector.

En este sentido, y para conocer de primera mano la situación y previsiones del sector de la hostelería, este medio de comunicación ha hablado con Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, que de cara a estas fechas navideñas “queremos entender que son fechas siempre muy seguras para la hostelería y la gente reserva para salir a disfrutar con familiares y amigos, es una tradición preciosa”.

Por ello y para el disfrute de salmantinos y visitantes, han trabajado en la elaboración de la campaña #contodo, mencionada anteriormente. “En esta campaña se pide desde la hostelería todo lo que especificamos, así entendemos que se puede disfrutar el doble y es el mensaje que queremos dar desde nuestra asociación junto con turismo del Ayuntamiento de Salamanca”, detalla.

Sin embargo, en el balance del año a nivel general los precios han seguido subiendo, y muchas personas creen que en los restaurantes y otros establecimientos de hostelería ha ocurrido lo mismo: aumento de precios. En este sentido, Moro explica que “para serte sincero no es del todo cierto y si así alguien lo piensa no voy a negar que no se hayan subido los precios, pero que a nadie le quepa la menor duda que aunque muchos negocios los vean llenos y piensen que estamos llenando los bolsillos, les aseguro que hemos sido un sector muy sensible a la hora de subir nuestros precios que, por otro lado, no nos ha quedado más remedio que subirlos debido a la subida de absolutamente toda la materia prima y suministros”, explica.

Pero volviendo a estas fechas navideñas, las cenas o comidas de empresa se han recuperado completamente después de la pandemia de 2020. Una tradición que muchas empresas realizan para reunir a sus trabajadores. En este caso, desde la hostelería salmantina aseguran que siguen estando presentes en la ciudad. “No hemos notado una bajada de la demanda, pero si es cierto que la gente pide presupuesto y muchas veces no te eligen, pero creo que los clientes adecuan los menús a sus posibilidades y siguen cumpliendo con la tradición y celebrando, comidas y cenas de empresa”. En definitiva, adecuándose a sus posibilidades sí siguen celebrando esta tradición.

Con respecto a otro tema, el Ministerio de Sanidad se plantea volver a prohibir fumar o vapear en las terrazas. Con respecto a este tema, Jorge Moro “a nivel personal desearía que nadie fumase por la salud”, pero “a nivel de ocio y vida social en una terraza me parece una cuestión de respeto al que quiera fumar. Los fumadores llevan años levantándose de las mesas y saliéndose a la calle a fumar y respetando la ley, y yo le pregunto a la nueva ministra, ¿y en la calle paseando ?¿y en las puertas de los negocios de hostelería ?,Sería un gran debate que creo quedaría en X”, detalla.

FIN DE AÑO UNIVERSITARIO

Este jueves 14 de diciembre se celebra en Salamanca el ya tradicional Fin de Año Universitario, un evento que espera la llegada en el ágora de la ciudad la reunión de 20.000 jóvenes para darle la bienvenida al nuevo año.

“Llenaremos con 20.000 estudiantes nuestra preciosa Plaza Mayor con un espectáculo impresionante y después llenaremos nuestros negocios de ocio nocturno, pero todo bajo el paraguas de AEHS y la coorganizadora DTV, las dos apostamos por la seguridad de las personas, el cuidado al medio ambiente y la sensibilización con la presencia en plaza mayor de varias ONGS que tendrán un marco incomparable para enseñarle al mundo desde nuestra ciudad que una fiesta como esta puede integrar valores de respeto con un punto violeta para la violencia sexual, un punto arcoíris para el colectivo LGTBI y punto azul para el bullying infantil. También repartiremos flayers e información insitu del consumo responsable con el lema ‘Piensa mientras bailas’ y entregaremos 15.000 ceniceros reciclables donados por la mesa del tabaco."

BALANCE DEL AÑO

Se acerca el fin del año 2023 y Jorge Moro, presidente de la AESH, hace un balance positivo para el sector. “A grandes rasgos ha sido un año bastante positivo, pero todavía no en números de 2019 prepandemia”, ha asegurado. “Hemos aprendido mucho y hemos recibido muchos cambios en la forma de disfrutar la gente y en el cambio de muchas tendencias en el ocio”.

Por ello, para el nuevo año 2024 que arrancará en unas semanas, asegura que “estaremos preparados para todos los retos turísticos que nos ofrece nuestra maravillosa ciudad y provincia para sacar el máximo rendimiento de una vez por todas a la economía en nuestro sector”, concluye.