El Villarreal de Marcelino García Toral, Dani Parejo, Albiol, Morales, Gerard Moreno, Alexander Sørloth, Baena, Trigueros, Reina, Capoue… es el rival que el azar le ha entregado a Unionistas CF para los 1/16 de la Copa del Rey.

Y veo y escucho a algunos decirlo con la boca pequeña porque un campeón de la Europa League, un equipo que ha jugado Champions y ha dado tardes y noches de gloria al fútbol español vaya a visitar Salamanca el próximo domingo 7 de enero a partir de las 18.00 horas. Ver para creer…

¿Qué no es el Real Madrid? Claro que no, amigos, es que mejor equipo del mundo sólo hay uno y ya estuvo en la capital del Tormes para jugar la Copa del Rey frente al equipo entonces entrenado por Jabier Luaces. Los Zidane, Brahim, Vinicius, Isco, Benzema, Bale, Nacho, Marcelo y compañía ya dejaron su rastro en Las Pistas allá por el mes de enero del año 2020; también el Elche hizo lo propio ya en el nuevo campo de Unionistas.

Que el Villarreal visite el Reina Sofía de Salamanca y que la ciudad tenga la oportunidad de disfrutar de un equipo de Primera División como el ‘Submarino Amarillo’ debería ser un motivo de alegría, de pasión y de entusiasmo para todos los que nos gusta este deporte; tiene que ser así, no se puede entender de otra manera.

Unionistas tiene ante sí, un año más y por méritos propios, dos caminos por recorrer: el sueño de la Copa y la realidad de una Liga, que es la que le ‘da de comer’ y la que le permite lograr objetivos como el de la competición del ‘KO’.

Por ello, el sueño de otra tarde de Copa debe servir para hacer ‘clic’ en la cabeza y demostrar por qué Unionistas ya fue capaz de derrotar con solvencia al Sporting de Gijón en este estadio y, por qué no, plantar cara a un Villarreal que no atraviesa por su mejor momento y que sufrió de lo lindo (prórroga incluida) para derrotar al Zamora (Segunda RFEF) en el Ruta de la Plata en la ronda anterior.

¿Es difícil? ¿Muy complicado? Obviamente, pero ojalá que los Reyes Magos se olviden el día 5 de enero por la noche de Unionistas y lleven a esa tarde de Copa del día 7 un sueño que se pueda hacer realidad. Méritos, ganas e ilusión seguro que no van a faltar.

Quizá debería valorarse un poco más lo que fue el fútbol en Salamanca hace 20 o 30 años y lo que se ha conseguido en los últimos diez gracias a Unionistas CF, seas o no aficionado del equipo del Reina Sofía. Tres Primeras en Copa, visita del Sporting de Gijón, el Dépor en Segunda y ahora en Primera RFEF, equipos históricos como la Ponferradina, el Nástic, el Lugo o los filiales de los grandes equipos del fútbol español.

Pase lo que pase dentro de unas semanas en ese encuentro de la competición fetiche de Unionistas, sí me gustaría pedirle un favor a los aficionados de Unionistas y del fútbol en capital y provincia: disfruten del sueño de otra tarde de Copa en Salamanca… por favor, no se sabe si algún día volverá o no a repetirse.