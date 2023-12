El Aficionado del Alba de Tormes CF recibe al Ribert B sin mirar la clasificación

El entrenador José Durán no quiere cometer el mismo error que cometieron los suyos frente al Sporting Carbajosa B y poder lograr así tres nuevos puntos

Tras el parón obligado del pasado fin de semana, el balón volverá a rodar este domingo para el Aficionado del Alba de Tormes Club de Fútbol. Lo hará a partir de las 19:30 horas en el enfrentamiento que le medirá al Ribert B, un duelo del que esperan salir victoriosos.

No obstante, de cara al duelo, José Durán, entrenador del equipo, no quiere exceso de confianza y llama a no cometer el mismo error que los suyos cometieron frente al Sporting de Carbajosa B.

"Recibimos a Ribert, equipo con el que si cometemos el error de jugar mirando la clasificación nos puede pasar lo que con Sporting Carbajosa B. Vamos a trabajar bien los aspectos que nosotros podemos manejar y a ver si podemos disfrutar del último partido del año". señala el entrenador.