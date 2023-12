Javier Urra, en Salamanca: "Hoy hay una gran censura en España"

El psicólogo Javier Urra ha visitado Salamanca para impartir la conferencia "Educar para afrontar la vida". En su estancia ha aprovechado para alertar de la situación que atraviesa España en lo relativo a la educación y a la comunicación.

"España tiene un gravísimo problema. Junto a Italia, son los países con menos natalidad del mundo y junto a Japón, los países con más longevidad. Vamos a ser un pueblo viejo y tenemos que transmitir la esencia de la vida. ¿Para quién he vivido? Entre no tener a nadie que me quiera o perder la capacidad de amar, ¿qué elegiría?", ha reflexionado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

En referencia al tema de la transexualidad, ha afirmado que hoy "hay una gran censura en España". "Estoy de acuerdo en criticar y argumentar en contra, pero dejen hablar en la universidad". El terapeuta ha insistido en que la prensa tiene "una labor esencial" en una sociedad que se ha focalizado "en los nosotros contra vosotros".

Urra ha anunciado que el Gobierno va a publicar un DNI tecnológico para que los chicos no puedan entrar en ciertos portales web, que provocan un aumento de las violaciones y el acoso en grupo, una tendencia actual que hace unos años no se registraba. "No discrimino tanto entre pornografía, pederastia y otros hechos lamentables. Tenemos que estudiar esta realidad".

En relación con los resultados del informe PISA ha defendido: "El gobierno del Estado comete un grave error cuando transmite el criterio de que el esfuerzo no es esencial. Se equivoca totalmente cuando dice que la memoria no es esencial. La vida es esfuerzo, es cooperar y competir".

Por su parte, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha recordado que el Ayuntamiento intenta favorecer el esfuerzo, la solidaridad, la tolerancia y el respeto entre los menores, como demuestra programación del Ayuntamiento sobre educación y protección de la familia de la infancia y de la adolescencia.