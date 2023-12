Salamanca se movilizará el 21 de enero para recuperar el tren rápido a Madrid

El Ayuntamiento de Salamanca acogía esta mañana una reunión de la Plataforma firmante del Manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias, también denominada plataforma ‘Tren rápido ya’.

Las instituciones y entidades que componen este grupo reivindicativo, que el 18 de abril de 2022 rubricaron un manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca, han acordado convocar una manfiestación para el 21 de enero con el fin de reivindicar la cuarta frecuencia pendiente del Alvia que conecta Salamanca con Madrid. Además, se solicitará una reunión urgente con el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente.

Además, también se reclamará la recuperación del tren de la ruta de la Plata, la electrificación pendiente en Fuentes de Oñoro y el paso por Salamanca del tren de la alta velocidad que comunicará España con Portugal.

Participantes

La reunión ha estado

presidida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo,

acompañado por el concejal Fernando Rodríguez.

También han asistido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz;

el vicepresidente primero de la Diputación de Salamanca, David Mingo;

el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero;

el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia, Luis Alberto Rivas;

el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo;

el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García;

el presidente de CES, Antonio Rollán;

el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz;

el secretario provincial del sector Ferroviario de UGT, Claudio Sanz;

el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Antonio Gallego;

el presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín;

la presidenta de Fevesa, Isidora Herrero;

el presidente de la Asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende;

el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, Miguel Ángel Benito;

el secretario del Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca, Julio López;

el Defensor del Mayor, Jesús Sánchez;

el presidente de FAMASA, Francisco Gómez;

la presidenta de FECISA, María Luisa Martín;

y el presidente de FAUBA, Manuel Santos.

"Esta situación está dañando la economía y el empleo en Salamanca"

Entre los acuerdos alcanzados en la reunión de hoy se encuentra la petición de una reunión urgente con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, para, en palabras del alcalde de Salamanca, trasladarle la realidad de una situación “que está dañando gravemente la economía y el empleo en estas tierra”.

Tal y como ha asegurado Carbayo en la rueda de prensa posterior a la reunión, se trata de plantear al ministro una reivindicación de máximos donde se incluya:

la recuperación de la cuarta frecuencia del Álvia Salamanca-Madrid , e incluso el establecimiento de una quinta y una sexta ;

, ; la agilización de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera ;

de la ; que uno de los ramales del tren rápido entre España y Portugal pase por Salamanca ;

; la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata ;

del ; y mayores inversiones para prestar los servicios sin retrasos ni demoras.

Los miembros de la plataforma ‘Tren rápido ya’ también han convocado a los salmantinos a una movilización el domingo 21 de enero para expresar de forma masiva en las calles estas reivindicaciones y sobre la que se conocerán más detalles en las próximas semanas. García Carbayo ha asegura que no se descarta que estas movilizaciones se trasladen posteriormente a Madrid.

“Hoy hace 1.367 días que Salamanca sufre una de las mayores injusticias que se han vivido en esta tierra. Hace casi cuatro años que nos quedamos sin una conexión clave para nuestras economía, nuestro empleo y, en definitiva, para nuestro desarrollo”, ha recordado el alcalde de Salamanca al comienzo de su alocución.

García Carbayo ha asegurado que esta plataforma “no va contra nadie” y únicamente tiene el objetivo de “reclamar lo que es justo” y recalca que hay varias cosas que han quedado claras en este tiempo: “La primera, que los propios trabajadores de Renfe han corroborado que hay maquinistas y trenes para prestar esa cuarta frecuencia del tren rápido. La segunda, que la demanda es cada vez mayor. No solo para esa cuarta conexión, sino para una quinta e incluso para una sexta. Los trenes van llenos especialmente los fines de semana y estamos a las puertas de una Navidad donde muchos salmantinos no van a poder regresar a sus casas en tren porque ya no quedan billetes. Y la tercera y más importante. No existe voluntad política. Todos hemos comprobado que el Alvia que debería hacer ese servicio permanece parado durante cinco horas en la estación de Salamanca. Tiempo en el que debería estar realizando ese viaje”.

El primer edil ha afirmado que las conexiones ferroviarias son clave para una ciudad “ambiciosa que mira al futuro con decisión; una ciudad universitaria, turística y que además aspira a consolidarse como un polo tecnológico del suroeste de Europa; ciudad del español, de congresos y que está en pleno desarrollo logístico”.