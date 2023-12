Los vecinos de Bercimuelle gritan otra vez 'no a la macro granja'

Un centenar de vecinos de Bercimuelle, entidad local menor que depende de Puente del Congosto, han vuelto a manifestar públicamente este sábado mostrando su rechazo a la futura instalación de una macro granja porcina en la localidad, como ya hicieran en marzo de 2018.

Con pancartas rechazando esta iniciativa, los vecinos han vuelto a insistir en el perjuicio medioambiental que llevaría una granja que tendría una capacidad para más de 2.000 cerdos, "y el problema de olores que traería consigo" denuncian los habitantes de Bercimuelle. Además, advierten que en el verano de 2023 ha habido una modificación del proyecto y nadie ha querido informar a los vecinos, "sabiendo que es un tema sensible". Los vecinos no descartan que, si el proyecto de esta macro granja vuelve a ponerse en marcha (tras estar los últimos años paralizado), las protestas se trasladen a otros municipios como Guijuelo.

El alcalde de Puente del Congosto, Alfonso Hernández, ha apoyado la reivindicación vecinal y ha indicado que “yo estoy absolutamente en contra de esto y no me hace gracia que se ponga una granja así, porque se habla de unos 1.800 cerdos y no creo que sea bueno ni para ambos municipios ni para los vecinos”.

Según indica el regidor, el proyecto viene de 7 años atrás "y como Ayuntamiento tenemos las manos bastante atadas" y que está en conversaciones con la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León, quienes ya han emitido informes favorables a favor de esta granja: “Estamos mirando algún resquicio para poder evitar dar la licencia, pero siempre cumpliremos con la ley vigente y si tenemos que darla, se dará aunque nos pese” señala Hernández.