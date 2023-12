Dani Ponz se pierde el partido de Copa del Rey de Unionistas contra un Primera y es multado con 300 euros

Ya es oficial. Dani Ponz se perderá el partido de Copa del Rey de Unionistas contra un Primera y ha sido multado con 300 euros. De este modo, el Comité ha resuelto así su pena por "insultar, ofender, amenazar o provocar a otro" durante el encuentro con el Sporting de Gijón.

Asimismo, el club deberá abonar 45 euros extra, pero lo económico es lo de menos. Con la resolución de la Federación, el técnico valenciano no podrá sentarse en el banquillo ante el rival que le toque en el sorteo de este 12 de diciembre con el Madrid y el Barça como grandes atractivos.

Por ello, el entrenador tendrá que apañárselas para dirigir a su equipo en el Reina Sofía a primeros de enero. Entre tanto, él mismo dijo lo siguiente sobre el incidente al término de la segunda ronda del torneo del KO: "El recogepelotas iba a devolver la bola y nos hemos liado en una discusión, pero me ha echado a mí. No he estado listo".

EL MOTIVO