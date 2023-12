Engañar, manipular, adoctrinar. La adicción favorita de la derecha española

Hace unos días estuve viendo la adaptación cinematográfica de la historia de uno de los miles de maestros republicanos, Antoni Benaiges, que fueron asesinados por falangistas y miembros del ejército franquista, aquéllos que se sublevaron contra el legítimo gobierno constitucional que surgió de las elecciones de febrero de 1936, que ganó la coalición de izquierdas, el Frente Popular. Y cómo este joven, ilusionado y vocacional maestro, discípulo de la Institución Libre de Enseñanza -la corriente pedagógica más importante que ha existido en España-, inculcaba a sus alumnos el interés por aprender y por ser unos niños felices, en un pueblo de la Castilla profunda y atrasada, Bañuelos de Bureba (Burgos)

Confieso que durante buena parte de los 105 minutos que dura la película “El maestro que prometió el mar”, de Patricia Font, me emocioné como no lo hacía en mucho tiempo, dejé caer alguna lagrimita y recordé el gran esfuerzo realizado por los gobiernos de la Segunda República en la construcción de escuelas, en el incremento nunca antes visto del número de maestros y en la dignificación de su loable función, del incremento de sus salarios y de la gran importancia que se le dio a una educación pública, obligatoria, laica y gratuita para todos los niños de España, con independencia de la localidad donde vivieran: urbana o rural, de la clase social de la que procedieran y de los recursos económicos de sus familiares. Además, en estas Misiones Pedagógicas participaron intelectuales de la talla de Federico García Lorca, María Zambrano, Miguel Hernández, Rafael Alberti o Luis Cernuda -entre otros-, acercando a los pequeños pueblos bibliotecas, lecturas, conferencias, audiciones, música coral, exposiciones con reproducciones de pinturas célebres, proyecciones fijas y cinematográficas, además de representaciones teatrales. Lo nunca visto antes en los míseres pueblos de nuestra geografía hispana, donde la incultura y el porcentaje de analfabetismo ofrecían datos escalofriantes.

Y esos recuerdos me trasladaban a nuestra realidad y cómo los herederos de la intransigencia franquista acusan a los herederos del Frente Popular, de querer adoctrinar a los alumnos. Ya lo hicieron M. Rajoy y Esperanza Aguirre con Zapatero impidiendo a toda costa que los alumnos cursaran la archiconocida asignatura de “Educación para la ciudadanía”, que no era más que una materia que inculcaba los valores de libertad, igualdad, pluralismo, justicia, solidaridad, tolerancia y Estado de Derecho, además del respeto escrupuloso de los derechos humanos de todos y de sus libertades fundamentales, también la de la libertad ideológica, religiosa y de culto. A este progreso en la educación siempre se ha opuesto la derecha política y mediática, más partidaria del lema decimonónico de que “la letra con sangre entra” y el de “a palos se hacen los hombres”. ¿Por qué será?

Pero con estas acusaciones de la derecha más arcaica de Europa y la más atrabiliaria y ultramontana de nuestra historia reciente, lo que pretenden es seguir adoctrinando como lo hicieron a partir de la Guerra Civil y con la dictadura franquista. El ejemplo de que es así lo tenemos en la comunidad de Madrid, que en 2021, prohibió la visita de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, a un instituto público de Educación Secundaria, el Gómez Moreno, del distrito de San Blas, el día internacional de la mujer, porque lo consideraron un “acto político y de adoctrinamiento ideológico”, autorizando, en cambio, hace unos días, la conferencia que impartió Mayor Oreja en el colegio privado concertado Cristo Rey, de Madrid, colegio financiado con dinero público, en el que Mayor Oreja dijo los mayores disparates habidos y por haber, manifestando que “España está en caída libre por un plan suicida cuyo capitán es ETA”. Además, su discurso fue atacar la legislación sobre el aborto, la eutanasia o la ley trans, ante escolares de entre 14 y 17 años.

No voy a cuestionar aquí que compete a los padres elegir el colegio en el que van a educar a sus hijos, que puede ser público o privado, religioso o no, por supuesto; lo que sí es cuestionable es que esos colegios privados sean concertados y, en consecuencia, gratuitos, cuando, en su ideario, se está priorizando la ética privada sobre la pública. El señor Mayor Oreja, la señoras Ayuso, Aguirre y todo el elenco del PP, desconocen que la ley de despenalización del aborto no obliga a las mujeres a abortar, ni la de eutanasia a morir cuando la persona está en una situación sanitaria terminal e irreversible, ni, por supuesto, la trans a cambiar de sexo, como tampoco la ley de divorcio obliga a los españoles a disolver su matrimonio; sino que todas estas opciones son derechos a los que la persona podrá optar si lo desea, según su situación. Parece que en España seguimos con el tétrico mensaje, producto de la fatalidad, el adoctrinamiento y la ignorancia de que “todo lo que no está prohibido es de cumplimiento obligatorio”. Así es la derecha, rancia y casposa, esa que quiere llegar al gobierno, como sea; algo que no deben olvidar los lectores.