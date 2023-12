Dani Ponz: "No tengo ninguna excusa y hemos hecho el peor partido de los que he dirigido en Unionistas"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a las preguntas de los medios de comunicación de Salamanca tras perder en Sabadell.

Factura de la Copa y el viaje: "No tengo ninguna excusa y hemos hecho el peor partido de los que he dirigido en Unionistas. El Sabadell ha sido mejor y hemos estado fatal, no le puedo pasar la culpa a nada más. No hay excusa y somos justos perdedores. Pido perdón a los aficionados que han venido".

Nespral: "Han visto que nos hemos levantado y le ha tocado a Héctor. Solo le estaba diciendo a Cacha que sacara rápido. No nos podemos volver locos tan pronto con el follón del portero".

Ataque: "Hemos estado irreconocibles y somos los primeros que reconocemos lo mal que hemos estado".

Tur: "Lo está haciendo muy bien y es lo poco medianamente rescatable. Ha aguantado la bandera del centro del campo en todo el partido".

Semana llena de partidos: "Los que han salido estaban a disposición total de minutos, no tiene nada que ver. No es excusa nada...".