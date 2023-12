José Antonio Molinero: "A lo que aspiro es a que no se pierda la San Silvestre en Salamanca"

La Navidad es una de las mejores épocas de cada año por la magia que se respira en ella y el deporte no iba a escapar de sus zarpas, por lo que habrá diversas actividades que servirán para disfrutar de una forma diferente. Por ello, el principal foco está puesto en el atletismo, concretamente con la San Silvestre, que es el gran aliciente para unas fechas tan señaladas y se celebrará el 31 de diciembre como fin de fiesta al 2023.

Por su parte, José Antonio Molinero, organizador y presidente del Club Deportivo Basabe, ha compartido sus sensaciones con SALAMANCArtv AL DÍA y ha señalado que “son positivas y espero que todo vaya en orden, dado que el diseño está hecho y queremos disfrutar lo máximo posible de una nueva edición”. Por otro lado, el encargado del show ha añadido que “las inscripciones han llegado a su tope con 6.556 corredores. Siempre se deja un plazo de margen y es curioso que en los últimos años haya bajado el número de corredores, especialmente a raíz de la pandemia del coronavirus, y es la tendencia que hay en todos lados. Una prueba tan compleja como la nuestra en Salamanca sí que es un éxito que haya tantos inscritos a pesar de no batirse el récord”.

EL TRAZADO

El recorrido para la prueba ‘reina’ con los 10 kilómetros de distancia será el siguiente: Paseo de San Antonio, Paseo de Canalejas, Plaza de España, Avenida de Mirat, Puerta de Zamora, C/ Zamora, Plaza Mayor, Poeta Iglesias, San Pablo, Puerta de San Pablo, Rector Esperabé, Puente Romano, Paseo del Progreso, Glorieta de la Charrería, Puente Sánchez Fabrés, Glorieta de los Milagros, La Palma, Cuesta de Oviedo, Balmes, Plaza de la Merced, Veracruz, Libreros, Plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Compañía, Plaza de las Agustinas, Ramón y Cajal, Paseo de San Vicente, Paseo de Carmelitas, Avenida de Villamayor, Avenida de Portugal, Paseo de la Estación, Avenida de Comuneros, Plaza del Alto del Rollo, Paseo del Rollo, Plaza de Cuatro Caminos y Paseo de San Antonio.

Entre tanto, José Antonio Molinero ha comentado que “puede ser que la gente esté saturada de tantas carreras más que de correr. Lo que hemos hecho en Salamanca durante los años previos a la pandemia con la San Silvestre ha sido un techo muy alto sin lugar a dudas. Todas las carreras son importantes, sobre todo por los que las organizamos y queremos que haya buena respuesta del público. La nuestra es atractiva y tiene un sentido enorme con el concurso de los disfraces o el chip solidario. Hemos superado ya los 100.000 corredores en total”.

Sobre los favoritos, el presidente del Club Deportiva Basabe ha aportado algo de luz: “Hay algún ganador de otros años, pero vendrá un elenco bastante majo de corredores porque es una de las pruebas que siempre les apetece a los atletas. Lo que hacemos, más allá de los principales candidatos a la victoria tanto en categoría masculina como femenina, es animar a los salmantinos a que salgan a sus calles. Es una carrera muy familiar, de amistad y totalmente navideña. La gente dice que es una maravilla porque el público te lleva en volandas, ya que la mayoría van a batirse a sí mismos y disfrutar de un día especial en compañía de los suyos”.

Por otro lado, el organizador no ha dudado en echar la vista al futuro y desglosar su visión de la ‘SanSil’: “Hay mucha incertidumbre con las guerras y nunca se sabe cómo vendrá la vida, pero la verdad es que nosotros queremos dar pasos sobre seguro. La idea no es batir récord cada año, sino que se haga bien y eso implica tener un buen seguro a nivel médico. A lo que aspiro es a que no se pierda la San Silvestre en Salamanca, aunque hay ocasiones en las que te encuentras con piedras en las ruedas y debes seguir peleando. La gente es muy agradecida y quisiera que se recordara como algo que es parte de los salmantinos, ya que solo hay que ver que atletas importantes han empezado aquí. La San Silvestre ha sido la madre de todas las carreras. Solo pido que corramos en paz y que el tiempo acompañe para que no haya contratiempos ni accidentes. Ojalá todo vaya bien porque la San Silvestre es una fiesta de ambiente deportivo”.

No obstante, la programación navideña en Salamanca capital se completará con la tradicional Carrera del Pavo, que tendrá lugar el 23 de diciembre con su salida en la avenida Margarita de Austria. Además, el fútbol cobrará importancia en la misma fecha gracias al partido de antiguos jugadores del Hergar Helmántico, que se producirá en el campo Nemesio Martín, más conocido como el Neme. Tras ello, se descubrirá una placa en honor al fundador del club, Juan Antonio Rodríguez. Como acto final de Navidad, La Alamedilla acogerá del 26 al 28 del citado mes el Torneo ‘Hazme Sonreír’ de fútbol sala. La magia de la Navidad y el deporte, unidos.