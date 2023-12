Se anuncian cambios en el fútbol para 2024. ¿Para bien, o para mal...?

En estos últimos días, la “International Football Association Board (IFAB)” ha anunciado una serie de novedades para la temporada 24/25 en el fútbol. Personalmente, siempre que aparecen estos anuncios ya me entran muchas dudas porque no atacan lo sustancial del espíritu del Reglamento. De hecho, las Reglas tienen muchos detalles a los que ya no se les presta ninguna atención. El lunes pasado, jugando el Celta contra el Cádiz, observé que el árbitro vestía de camiseta roja, igual que los dos porteros. Lo cual antes era un pecado venial que no se permitía, pero sin embargo se permitió en esta ocasión.

Los anuncios para una próxima aplicación se refieren a las expulsiones temporales, intervención del VAR en más jugadas, y la idea que solo el capitán de cada equipo pueda hablar con el árbitro (cuestión que ya regía desde tiempos inmemoriales y que, posiblemente, dio al traste Guardiola cuando mandaba a todo el equipo a protestar al árbitro y éste no se atrevía a amonestar a todos).

La suspensión de 10 minutos durante el partido sería para “reducir la pérdida de tiempo en jugadas innecesarias”. ¿Aumentará el tiempo efectivo de juego con esta nueva pauta? A mí me entran muchas dudas.

Por otra parte, siempre he discrepado de las expulsiones de jugadores en un partido de fútbol porque se desvirtúa la competición, los partidos siempre deben competirse en igualdad numérica, y jugar con menos jugadores es un “fraude” en la competición para los espectadores que pagan por un espectáculo genuino. Las sanciones deberían adecuarse y resolverlas con multas económicas, pero no modificando el potencial competitivo del equipo sancionado.

Adicionalmente, se incorporaría una cámara sobre el uniforme de los árbitros para observar el comportamiento de los futbolistas. También podrían arbitrar llevando en un carretillo mecanizado a un “Notario” que diera fe de los hechos acaecidos. Lo que me parece una decisión de “Mortadelo y Filemón”.

Y, gran novedad ¡vive Dios!, la aplicación del VAR se aumentará en más acciones de juego, ejemplo, faltas, tiros de esquina y amonestaciones. O sea, queremos aumentar el tiempo de juego y formalizamos más motivos de retraso con el VAR. Una pejiguera de Reglamento que se olvida de lo fundamental para entrar en las “chorradas” que yo llamo “La cagada de la mosca”…

Pero yo dejaré mi pequeña aportación para reducir las pérdidas de tiempo. Los porteros deben ser más ágiles en sacar de portería cuando se hacen con el balón, actualmente disponen por Reglamento de 6 segundos para actuar y se toman muchísimo más tiempo añadido con el beneplácito del árbitro. Y no digamos cuando atrapan el balón y se “tiran al suelo” en “plongeon”, pasándose allí un ratito levantando la cabeza y mirando a todos como se colocan. ¿Por qué se tiran los porteros al suelo? ¿Por qué se les permite? Claramente, para perder tiempo. Y el árbitro nunca dice nada, nadie dice nada, se ha institucionalizado este tipo de “faena falsa”, innecesaria, exhibicionista, mientras todos les esperan a que se levanten y el juego se active de nuevo, al ritmo que ellos decidan libremente, a su albedrío caprichoso...