Mario García Romo: “Voy a por el oro en París 2024. Me encantaría ir con Lorena y Álvaro a unos Juegos Olímpicos”

Mario García Romo es el hombre del momento en el atletismo español y, por ende, en el salmantino. Su 2023 ha sido de máximo nivel a pesar de no haber logrado los excepcionales objetivos se que había marcado, aunque ya ha demostrado que se trata de uno de los mejores corredores de 1.500 metros .

Por ello, el charro ha pasado revista a su 2023 para SALAMANCArtv AL DÍA desde el otro lado del charco, concretamente en California (Estados Unidos): “Mi entrenador de la Universidad me invitó a venir por el día de Acción de Gracias y he podido ver a mis amigos, por lo que he estado disfrutando del buen tiempo durante estos días. Estaré por aquí hasta finales de diciembre, ya que ahora mismo todo se basa en entrenar, entrenar y entrenar. Tengo una carrera en Hawái a modo de exhibición y el objetivo principal sería la San Silvestre Vallecana a finales de año, que será mi debut en esa distancia. En 2024 vendrá la Pista Cubierta, que hay Mundial y habrá que prepararse lo mejor posible para esa cita”.

Por otro lado, Mario García Romo ha confesado que “he descansado mucho y lo necesitaba porque el atletismo conlleva competir en muchos sitios diferentes, mientras que resido en Estados Unidos la mayor parte del año. Intento relajarme lo máximo posible y ahora mismo no me puedo quejar”, aunque ha añadido que “siempre quiero encontrar tiempo para estar también con mi familia en Villar de Gallimazo, igual que con mis amigos tanto de Estados Unidos como de España. Trato de buscar el equilibro”.

Sobre el método de trabajo empleado, el runner ha espetado lo siguiente: “Los entrenamientos están yendo muy bien y estoy haciendo más volumen que el año pasado con unos 150 kilómetros a la semana, por lo que estoy más cansado. Me voy enfocando en recuperarme bien y en asimilar las cargas para que esto ayude a preparar el verano lo mejor posible, ya que es el principal objetivo que tenemos para 2024. Podemos decir que estamos en un mejor momento a estas alturas que el año pasado. Mi idea es mejorar”.

LOS JJ.OO.

Entre tanto, por todos es sabido que el gran escaparate de los próximos meses no es otro que los Juegos Olímpicos de París: “Me hacen muchísima ilusión. Al final son unos Juegos Olímpicos y es una cita que viene cada cuatro años, por lo que no hay tantas oportunidades en las carreras deportivas de los atletas de disfrutar de ellos. Me encuentro muy bien y llego en uno de los mejores momentos de forma de mi trayectoria porque tengo 24 años, que es algo que ayuda a recuperar o viajar. Trabajo a diario para llegar a París con la mayor opción posible de conseguir el oro e intentar dejar a España en lo más alto. Hay que ser disciplinado y el 1.500 está en un momento excepcional. Es la mejor prueba del atletismo en cuanto a nivel y voy a por el oro olímpico. Intentaré estar a la altura para conseguir los resultados”.

Mientras, García Romo ha recalcado que “no he visualizado cómo podría ser si gano en los Juegos, pero solo hay que pensar que puede pasar si trabajo al máximo. No me imagino que la carrera sea de una forma u otra, ya que en ella puede pasar de todo y no queda otra que adaptarse. Mi mente está abierta y cuento con diferentes planes para lo que puede pasar. ¿Los grandes rivales? Yo diría que pueden ser los noruegos porque han sido los dominantes de la distancia, aunque tampoco podemos olvidarnos de los británicos. Pienso que también habrá gente que pueda dar guerra de España o Estados Unidos, por lo que nos pondrán las cosas muy difíciles a todos”.

Asimismo, el salmantino ha desarrollado en SALAMANCArtv AL DÍA el calendario a seguir para 2024: “Las pruebas de la Diamond League van a requerir mucha atención porque son las más complicadas en el sistema mundial, pero los Campeonatos de España tanto en Pista Cubierta como al Aire Libre van a ser importantes. Lo mismo que ocurre con el Mundial de Pista Cubierta y el Europeo, que es muy interesante… pero hay que tener en cuenta que es solo dos semanas antes del Nacional y hay que ver cómo nos puede ayudar para prepararnos para los Juegos Olímpicos. Debo intentar llegar lo mejor posible”.

Sin embargo, el de Villar de Gallimazo no ha perdido la oportunidad de mirar atrás y valorar su 2023, por lo que ha manifestado que “me daría un 8 y pico, casi un 9 de nota. Los resultados han sido muy buenos, pero no los mejores y los que esperaba. Diría que estoy muy contento con el proceso y me pondría un 10 en él. Me quedo con eso y trato de no prestarle tanta atención a los resultados”. Por su parte, el atleta ha añadido que “no tengo una presión interna en sí misma, pero no pasa nada por quedar sexto en un Mundial cuando vas a por una medalla en una cita tan importante dentro de mi deporte. Hay que estar cómodo con uno mismo y ser consciente de has hecho todo lo que has podido, pero que también hay 12 atletas de élite en la pista. Hay cosas dentro de tu control y otras que no. Un resultado u otro no importa mucho, solo no dejarse nada guardado y eso hago siempre para luchar por todo en cada carrera”.

Asimismo, el entrevistado ha querido acordarse de dos grandes amigos suyos que también son de Salamanca como Álvaro de Arriba y Lorena Martín: “Son dos de los atletas de mayor nivel en España y ojalá pueda estar con ellos en París, ya que sería una recompensa a muchos años de trabajo. Álvaro ya ha sido olímpico y Lorena aún no, pero está claro que se lo merece y me encantaría ir con dos amigos a unos Juegos Olímpicos. Estoy seguro de que nos lo pasaríamos muy bien”.

Por último, Mario García Romo ha comentado que “no sé si será 2024 mi año, aunque creo que sí lo será del atletismo español y salmantino. Ojalá nos respeten las lesiones, eso es lo principal que pido para lo que viene”.