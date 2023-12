Zona de altas emisiones en Salamanca

El concejal de tráfico del Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la inminente aprobación de la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones a la que esta asociación, Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca, presentó alegaciones (agosto 2022) no habiendo sido respondidas. Lamentablemente el proyecto de ordenanza demuestra que el ayuntamiento conservador de esta ciudad practica el retardismo climático al más puro estilo trumpista. Realmente es una tomadura de pelo la demora en la toma de decisiones reales contra las emisiones contaminantes de forma efectiva hasta 2039, cuando la normativa española y europea y la dura realidad del cambio climático de ese año, nada tengan que ver con la situación actual.

El consistorio, a regañadientes se ve obligado, por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que había sido aprobada por las Cortes Generales el 13 de mayo de 2021 en trasposición de los reglamentos europeos 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018 a implantar una ordenanza para el establecimiento de zonas de bajas emisiones. De hecho ha incumplido el plazo inicial que vencía el 31 de diciembre de 2031 agotando todos los plazos al máximo.

Lo más lamentable del anuncio del concejal del ramo de tráfico que no de Medio Ambiente es que nos ha venido a decir que la ordenanza no va a obligar a implantar ninguna medida de disminución de tráfico en el centro urbano hasta 2029, fecha en la cual se prohibirá la entrada a las zonas de bajas emisiones a los "carromatos" fabricados antes del 2000, con una antigüedad de más de 30 años, es decir, casi ninguno. A partir de 2034 no podrán entrar coches fabricados antes de 2006. Se nota que al gobierno municipal sólo le hace mella la barrera de los 30 años. Y así sucesivamente hasta finalizar la lenta transición hacia la descarbonización del centro de la ciudad en el año 2039 cuando la norma que se va a aprobar estará más que desfasada.

Desde el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca entendemos que lo que el proyecto contempla como ZBE delimitado al norte por la avenida Mirat, debería llegar hasta la venida de Portugal. Pero es que además, ni siquiera se han anunciado objetivos cuantificables en materia de reducción real de contaminación, monitorización ni seguimiento como obliga la normativa estatal y europea. Nada sobre objetivos de reparto modal del uso del automóvil respecto a los desplazamientos totales, ni zonas de protección acústica.

Y desde luego poco se ha hecho por aplicar una verdadera participación ciudadana especialmente a través de las organizaciones de defensa del medio ambiente o la salud. Al contrario, se las desanima ignorando completamente sus alegaciones presentadas en tiempo y forma.

El concejal de ruidos y humos nos ha venido a decir que la ordenanza "no va a ser restrictiva" en materia de reducción de emisiones, que hasta 2039 no habrá una descarbonización del centro de la ciudad.. Si esto sucederá en el centro, ¡qué nos espera en materia de contaminación en el resto de las barriadas!. En definitiva ha salido a prensa a decir que no se va a hacer nada.