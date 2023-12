Pepe Vázquez y el apoyo en el Perfumerías Avenida: "Jorge Recio y su familia deberían tener una estatua en Salamanca"

Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación locales al término del partido con el Cukurova.

Valoración: "Es un partido épico y hemos hecho un trabajo de destrucción sobre las estrellas de Cukurova. Lo táctico es para estar muy contento. El equipo ha estado brillante y me quito el sombrero. A la afición le digo que les necesitamos los próximos 15 días. Necesitamos que la gente de Avenida de verdad lo demuestre estos 15 días, igual que hoy como mínimo".

Segundo de grupo: "No sé si es realista o no, pero el Perfumerías Avenida duerme segundo en Euroliga hoy. Mañana estaremos preparando Gernika en la oficina. Tengo la ambición de ganar y se trabaja a destajo para que eso ocurra. Teníamos la segunda plaza a tiro y el equipo es ambicioso. Cukurova igual multiplica por cinco nuestro presupuesto. Me quito el sombrero, incluido con Lucía. Toca remar todos y necesitamos a todo el mundo".

Koné: "Lo de Laura es para mostrarlo en todos lados. Gil da clínics cada día y hoy ha defendido a Williams con cuatro faltas sin cometer la quinta".

Presidente: "Se lo agradezco y aquí se trabaja mucho. El presidente es el primero que da la cara y le hemos frenado Raquel o yo para fichar porque queremos firmar el perfil ideal. Él lo ha demostrado siempre que ellos están. Jorge Recio y su familia deberían tener una estatua en Salamanca. Sabía que podíamos sacar el partido y agradezco que explique cómo está el tema. Queremos a alguien que sume".