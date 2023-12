Derrota del Aficionado en el partido aplazado frente al Cristo Rey (1-2)

El Aficionado del Alba de Tormes Club de Fútbol cayó derrotado por un gol a dos (1-2) frente al Cristo Rey en el partido aplazado que tendría que haberse disputado el último fin de semana de octubre y que no pudo jugarse debido al estado del terreno de juego de La Dehesa tras las lluvia caídas.

Pese a intentarlo todo para llevarse los tres puntos y continuar así con su racha positiva, desde el equipo albense se quejan de varias acciones que terminaron por decantar el partido en su contra.

"Que perdamos este partido después de como hemos jugado es no increíble, porque ha pasado, pero los que hemos estado y los que lo han visto sabemos por qué y por quién. Hoy se han superado perjudicando a Alba de Tormes con su segundo gol, con el que nos anulan y con las tarjetas que para un equipo son y otro no. Son factores que nosotros no podemos manejar y lógicamente el vestuario hoy estaba muy jodido por lo que ha sufrido en el campo. La diferencia está en que los seres humanos (no todos) suelen tener una cosa que se llama conciencia y a nosotros esta noche y todas nos deja dormir muy tranquilos. Creo que del partido de hoy no todos pueden decir lo mismo", apunta enfadado el entrenador del Aficionado del Alba de Tormes Club de Fútbol, José Durán.