Dani Ponz y el próximo rival en Copa del Rey para Unionistas: "Quieres jugar contra los mejores para disfrutar de esa magia"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación locales para hablar de triunfo contra el Sporting de Gijón.

Sueño: "Se ha cumplido porque ganar al Sporting es un gran sueño. Los chavales han creído y el juego era bueno hasta ahora, pero el destino nos deparaba una alegría tan importante. La primera jugada nos ha salido y hemos tenido la fortuna de ganar. Hemos metido el primer gol demasiado pronto. En la segunda parte no han tirado".

Afición: "Jugamos con 12 y siempre nos acordamos de ellos tanto en las buenas como en las malas. Hemos creído muchísimo con el Reina".

Álvaro Gómez: "Me alegro mucho por él porque está entrenando a un buen nivel. Él tiene presión por ser joven y de Salamanca, pero es muy solidario".

Rival soñado: "Este era el partido más importante de nuestra vida y venimos de muchos años en el barro. El Valencia es importante como valenciano, pero quieres jugar contra los mejores para disfrutar de esa magia. Cualquier equipo de Primera es complicado".

Roja: "El recogepelotas iba a devolver la bola y nos hemos liado en una discusión, pero me ha echado a mí. No he estado listo".