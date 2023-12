Dani Ponz: "No va a ser fácil, es un equipo que somete a todos. Vamos a estar al mil por cien"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido que corresponde a la Segunda Ronda de la Copa de S.M. el Rey, en el que recibirán al Sporting de Gijón, este miércoles, a las 16:00 horas en el Reina Sofía.

Plantilla: "Tenemos suerte porque tenemos una plantilla y la alineación de mañana puede ser de Liga. Todos los jugadores que van a salir mañana son titulares. Confiamos en todos pero tenemos que mirar quienes están mejor para afrontar el partido. Villar no estará. Clínicamente está bien pero lo queremos dirigir más hacia el fin de semana".

Horario: "Se intentó cambiar el horario pero la Federación no lo permitió. Hay que ser más sensibles en estos temas, es importante para ofrecer las mejores prestaciones".

Rival. "No va a ser fácil, es un equipo que somete a todos. Además tiene un balón parado fantástico con jugadores con muy buen remate. Generan una rapidez bárbara y no va a ser fácil. Hay que hacer un partido perfecto oara mañana, no podemos fallar en ninguna fase. El Sporting está muy bien hecho, y tiene una plantilla perfectamente equilibrada. Cuanto más tiempo pasemos cerca de la portería contraria más aportunidades tendremos".

Importancia emocional. "Nosotros vamos a estar al mil por cien. El club es un club de soñadores, nosotros tenemos una ilusión enorme. Al final hace más el que quiere que el que puede y nosotros queremos muchísimo".