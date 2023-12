Cerca de 179.000 salmantinos fuera de su tierra

La búsqueda de una oportunidad laboral es el principal motivo por el que los salmantinos deciden poner rumbo a otras zonas de España o a otros países para emprender una nueva vida. La emigración ha sido una constante desde hace décadas en Salamanca, sobre todo del mundo rural, cuya población se ha marchado a las capitales de provincia y fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente a Europa y a América. Pero no solo se ciñe a Salamanca, la emigración española se ha dado desde hace siglos por distintos motivos y el destino también ha variado; hasta mediados del siglo XX Hispanoamérica era el principal lugar elegido, aunque también se emigró a Estados Unidos, Filipinas y África; luego se hizo en grandes cifras hacia Europa, sobre todo a Francia y Suiza.

En la actualidad la marcha de salmantinos no es mayoritariamente con destino a otros países, si no a otras provincias. Y son sobre todo de jóvenes cualificados. A la despoblación rural de hace décadas se ha unido en los últimos tiempos la despoblación urbana, mayoritariamente por esos universitarios, esos jóvenes cualificados que se marchan a otras provincias porque aquí no tienen oportunidades laborales; hay un desajuste entre el nivel educativo y el mercado laboral que ofrece nuestra provincia, que registra una fuga importante de talentos. Tampoco es algo característico de Salamanca, ocurre en casi toda Castilla y León y en otras comunidades. Pero también esa emigración de jóvenes universitarios se da hacia el extranjero, muchos de ellos terminan su formación fuera y en muchas ocasiones no regresan.

Ha habido retorno de emigrantes, sobre todo de los que marcharon en su día a otros países europeos, también ha aumentado la inmigración, pero los que vienen no compensan las cifras de los que se van o los que se fueron. Los habitantes procedentes de Salamanca siguen siendo significativos en otros países y no digamos en otras provincias españolas, sobre todo en Madrid.

Migración exterior e interior

Un total de 178.648 salmantinos viven fuera de su tierra, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) -enero de 2023-. De ellos, 35.196 residen en otros países y 143.452 (datos 2022) en otras provincias españolas. Hay que destacar que muchos de los residentes en el extranjero son descendientes de emigrantes que se fueron de Salamanca hace años. América ha sido el principal continente elegido por los salmantinos para iniciar una nueva vida. Y Argentina el país preferido: de los 19.598 habitantes procedentes de Salamanca que residen en América, 11.590 están en ese país. El segundo lugar elegido, aunque muy lejos del primero, es Brasil (1.871 salmantinos), seguido de Cuba (1.655) y Estados Unidos (1.487). Los hay repartidos por casi todos los lugares de América, aunque en números mucho menores, inferiores a los 500 habitantes; así, destacan México (481), Venezuela (395), Chile (357), Panamá (287), o Colombia (272), pero también viven en Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Algo menos que la de América es la colonia salmantina que vive en Europa. Según los datos del INE, 15.116. Más de la mitad están en Francia (8.199); en menor media residen en Alemania (1.813), Suiza (1.450), Reino Unido (971) y Andorra (690); Bélgica, Italia, Portugal y Países Bajos son los siguientes países con mayor número de salmantinos, que se sitúan entre los 425 de la primera y los 236 de la última. Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Noruega, Polonia, República Checa o Turquía también son destino de los salmantinos, aunque las cifras son pequeñas y en muchos casos no superan los 20; en Rusia, por ejemplo, viven solamente 7.

La población salmantina también ha emigrado a otros continentes, pero en menor medida, como también son menores las cifras de los que residen en la actualidad allí. Así, en Asia, se encuentran 237: en Japón residen medio centenar, una treintena en Arabia Saudí y lo mismo en Emiratos Árabes Unidos; en Qatar y China hay 15 en cada uno, pero también están en Filipinas, Israel, Jordania, Singapur y Tailandia. Menos de 200 residen en Oceanía, casi todos en Australia (147). En África es donde menos salmantinos se encuentran en la actualidad: un centenar. Mayoritariamente en Marruecos (32), pero también en Argelia, Guinea Ecuatorial o Sudáfrica.

La emigración de salmantinos en busca de oportunidades para una nueva forma de vida en el extranjero sigue siendo una constante, aunque menos numerosa que los que deciden irse a otras zonas españolas. Así, según los datos del INE, en la última década, la cifra de los que emigran a otros continentes se sitúa entre 1.100 y 2.000, con altibajos, siendo el año con mayor salida el 2020, cuando 1.974 habitantes de Salamanca se marcharon fuera, y la menor, en 2014, con 1.069. La mayoría de los que se van en la actualidad tienen entre los 25 y los 49 años, pero la franja de edad mayoritaria se sitúa de los 30 a los 34 años. Se van más hombres que mujeres, pero la diferencia es poca; en el último año del que el INE tiene cifras, 2021, fueron 687 mujeres y 745 hombres. Se van jóvenes, pero también familias, ya que los menores que salieron al extranjero pasaron ese año de los 120.

Más de 140.000 por España

Si la emigración al extranjero sigue siendo constante, como se ha mencionado con anterioridad, la de los salmantinos que están repartidos por distintos puntos de España es constante y mucho más numerosa: cada año más de 4.000 habitantes deciden empezar en otra provincia un nuevo proyecto de vida. En la actualidad hay 143.452 salmantinos dispersos por el país; supone que alrededor del 40% de la población de Salamanca se ha marchado a otras provincias.

El principal destino es Madrid, donde la colonia de salmantinos supera los 51.000; y la ‘fuga’ no cesa. Y es que la capital española y las ciudades más grandes de Madrid ofrecen mayores posibilidades de encontrar trabajo antes y en mejores condiciones. La cercanía también influye y es clave para esa decisión. Las provincias de Barcelona y Vizcaya son los otros dos destinos preferidos por los salmantinos, pero muy lejos de Madrid, con 13.500 y 11.100 salmantinos residiendo en estas dos provincias, respectivamente. Y Valladolid es el siguiente: alrededor de 9.000 residen allí.

Se van salmantinos de todas las edades por motivos familiares o laborales, pero destaca la marcha de jóvenes con estudios entre los 25 y los 33 años que buscan una oportunidad laboral que no encuentran en el mercado laboral. La provincia pierde, por tanto, talento, que se forma aquí, pero enriquece a otras zonas españolas.

En la última década, sin embargo, se nota una tendencia decreciente en este tipo de emigración interior, aunque sigue siendo elevada. Así, según los datos del INE, en 2011 se fueron 4.910, desde entonces ha ido bajando, con altibajos, siendo 2020 y 2021 los años con las cifras menos elevadas, 3.465 y 4.047; la pandemia del Covid-19 seguramente tuvo que ver en este descenso.

En el último año, el destino preferido o en el que encuentran mejor salida se mantiene en Madrid, con más de un millar de salmantinos que se han ido a vivir allí. Las provincias más cercanas y de la misma comunidad también, aunque muy lejos, están entre sus destinos: destacan Valladolid (285), Cáceres (207), Zamora (190), Ávila (141) y León (118). También supera el centenar, Valencia (117), Pero la marcha se reparte por todas las provincias españolas: Alicante, Asturias, Baleares, Bizcaia, Guipukoa, Castellón, Cuenca, Girona, Málaga, Navarra, Orense, La Rioja, Sevilla, Zaragoza, Ceuta, Melilla, etc.

Retención del talento

En los últimos años, las instituciones han puesto en marcha diferentes medidas para parar esta ‘fuga’ de salmantinos, sobre todo de teniendo en cuenta que son los jóvenes preparados los que se están marchando fuera. Son programas para para retener y también para retornar.

El Ayuntamiento de Salamanca tiene en la actualidad en marcha tres medidas para retener, atraer y fomentar el talento.

La Atracción del Talento tiene como objetivo atraer, retener y apoyar el talento científico a la ciudad de Salamanca, con la finalidad de establecer nuevas líneas de investigación en centros ubicados en la capital. Cinco jóvenes investigadores se incorporan como investigadores principales al sistema de investigación y desarrollo de Salamanca. Son contratados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, pero el desarrollo de sus funciones puede tener lugar en cualquier institución pública de investigación de Salamanca. La cantidad máxima del proyecto es de 510.000 euros y la duración del mismo de tres años.

Otra de las medidas para el fomento y el arraigo del talento son las becas-estancias de inmersión. El Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, convoca cada curso escolar unas becas para estancias de inmersión en centros de investigación de Salamanca. Para implementar este programa se cuenta con la colaboración de las dos universidades y de los centros de investigación de la Junta y el Gobierno con sede en el municipio. Está destinado a alumnos de 2º de Bachillerato que hayan aprobado la EBAU en junio. La duración es de dos semanas en verano.

Y para la retención del talento, el Ayuntamiento tiene puesto en marcha el programa de apoyo a la Formación Profesional. A través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, se convocan becas dirigidas al alumnado de FP que haya finalizado sus estudios en centros educativos sostenidos con fondos públicos ubicados en Salamanca.

Retorno

Para facilitar el retorno de los salmantinos que se han ido fuera, la Junta de Castilla y León también tiene en marcha una serie de programas con distintas ayudas. Uno de ellos es el ‘Pasaporte de vuelta’ para apoyar el retorno de los emigrantes castellanos y leones a la comunidad.

Otra de las ayudas son las dirigidas a ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que trabajan o residen en otras comunidades y ciudades autónomas españolas. La finalidad es facilitar a sus destinatarios el retorno, así como apoyarles en dicho proceso para su efectiva integración social en la comunidad.

Además la Junta pondrá próximamente en marcha otra medida para el retorno: el impulso de la actividad laboral en la comunidad. Para ello la Consejería de la Presidencia articulará un proyecto piloto con varias organizaciones (CEOE de Castilla y León Cámaras y casas regionales), a las que se les concederá 300.000 euros para promover el emprendimiento y la contratación de ciudadanos de Castilla y León residentes en otras comunidades o en el extranjero que decidan regresar a sus lugares de origen.