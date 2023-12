Concierto de Navidad del Coro ‘Tomás Luis de Victoria’

El Coro ‘Tomás Luis de Victoria’ de la UPSA, dirigido por la subdirectora Elena Blanco, deleitará al público de Salamanca el próximo día 16 de diciembre con el tradicional concierto de Navidad, que se celebrará en la Iglesia de La Clerecía.

En esta ocasión y durante una hora los estudiantes de la Universidad que integran esta formación coral interpretarán un repertorio compuesto por 15 piezas. Así, comenzará con Verbum caro del Cancionero de Uppsala y le seguirán Niño dios d’amor herido (F. Guerrero), O magnum mysterium (T. L. de Victoria), Ave María (T. L. de Victoria), No la debemos dormir (Cancionero de Uppsala), Dadme albricias (Cancionero de Uppsala), In the bleak midwinter (G. Holst), O holy night (A.C. Adam), Cantate Domino (J. Elberdin), Adeste fideles (J. Reading), Villancico leonés (J. M. Álvarez), Los campanilleros (A. Cuello), Hacia Belén (P. Cediel), Jingle Bells (J. Pierpoint) y, finalizará con la pieza Halleluia de G.F. Haendel.

Este concierto se dirige al público en general. Si bien, el aforo es limitado y una vez completadas las plazas, no se permitirá el acceso a la Iglesia de La Clerecía.