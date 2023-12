Iván Sánchez, voluntario de la AECC: “Lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos entregado a los demás de forma desinteresada”

Mañana se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una jornada para reconocer el trabajo de miles de personas en Salamanca que dedican su tiempo libre a ayudar a los demás.

Iván Sánchez tenía solo 14 años cuando empezó como voluntario en la asociación abulense de Síndrome de Down. Desde entonces, acumula proyectos en los que ha transmitido su tiempo y energía: residencias de ancianos mientras estudiaba Trabajo Social, el refugio de animales abandonados Siempre Fiel y la Unidad de Cuidados Paliativos, donde acompañó a pacientes hasta que él mismo fue diagnosticado de cáncer de riñón. “Tuve que hacer un parón muy serio porque emocionalmente me quedé muy tocado. Me llevó bastante tiempo recuperarme a nivel personal de la enfermedad”.

Recientemente ha vuelto a la Asociación Española contra el Cáncer, donde presta apoyo en la acogida del piso, en campañas de prevención y formación y compartiendo su testimonio de forma puntual. “Con ayuda de la psicóloga, he ido retomando todo el voluntariado que hacía antes. Poco a poco también la vida me ha ido llevando hacia donde tenía que estar. Ahora que me encuentro bastante estable con mi enfermedad, he decidido tener un compromiso mayor”, afirma.

Iván compagina su labor en la Asociación Española Contra el Cáncer con su trabajo actual como auxiliar de enfermería. “Todos nos vamos a morir y lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos entregado a los demás de forma desinteresada. En paliativos he atendido a cientos de pacientes que me han resituado en este mundo. Ahora, cuando salgo a dar un paseo con mi perro, lo hago un poco por todos ellos”. La satisfacción personal que siente Iván cuando su presencia reconforta a aquellos que están en un momento de incertidumbre es el motor que le lleva a dedicar su tiempo a esta actividad. “Es impresionante cuando salgo con la asociación para hacer algo tan simple como estar con una hucha haciendo la cuestación por la calle y de repente se te acerca una persona y se te echa a llorar y te dice que su madre murió de cáncer hace menos de un año, o los abrazos que te da la gente cuando has podido echarles un cable. No hay dinero para pagarlo”.

Él es uno de los miles de voluntarios (4.800 según el último estudio municipal) que colaboran en Salamanca con 114 entidades sociales. El Ayuntamiento ha organizado esta tarde una gala que incluye más de 30 reconocimientos a la labor solidaria de estas personas y entidades de la ciudad. Solo la Asociación Española Contra el Cáncer tiene en torno a 300 voluntarios, 120 en el entorno rural. Muchos colaboran en actividades semanalmente y otros de forma esporádica en campañas concretas.

Los voluntarios como Iván son la primera acogida a pacientes y familiares que se acercan a la entidad o que llegan al piso de acogida. “El primer cariño que envuelve en ese momento tan vulnerable es de las voluntarias”, explica Jokin Epelde, coordinador de Voluntariado. La asociación también está presente en los domicilios para reducir la soledad percibida y fomentar el descanso del cuidador principal y pronto empezarán con el acompañamiento en el Hospital de Día Oncohematológico. “Otros voluntarios son personas que han pasado por un proceso oncológico y, tras su adaptación, pueden acompañar a personas que van a pasar por un proceso similar. Por ejemplo, si alguien viene con un diagnóstico reciente de cáncer de colon y tiene miedo de que en algún punto le puedan hacer una colostomía, podemos contactar con un voluntario que ya haya pasado ese proceso. El objetivo es ofrecer una red de apoyo que sea estable y que la asociación esté ahí cuando alguien lo necesite”, añade. Los voluntarios también son el músculo de las campañas de prevención, la marcha y la cuestación.

El perfil mayoritario es el de mujer que ha vivido de cerca un proceso oncológico en su propia piel o en la de alguien cercano. También están comprometidos muchos estudiantes, sobre todo de carreras que tienen que ver con el cuidado y con la salud psicosocial, y personas jubiladas.

Cruz Roja es una de las entidades que más voluntarios aglutina: 1691 personas en los diversos proyectos que atiende la entidad. Miguel Ángel Lora es uno de ellos. Conductor profesional jubilado, lleva 14 años como voluntario en Cruz Roja, donde acompaña a enfermos de VIH Sida, participa en los paseos saludables para mejorar la salud fi?sica, psicolo?gica y social, pertenece al Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) y a la Unidad de Emergencia Social. Miguel Ángel acompaña a las personas enfermas a consultas médicas y está atento a su medicación, visita a las personas sin hogar por la noche para ofrecerles alimentos básicos y algo de abrigo, acompaña a mujeres víctimas de violencia de género… De media, le dedica cinco o seis horas al día.

“Como estoy jubilado, me dedico a Cruz Roja. Me gusta mucho y es una satisfacción personal. Es una forma de darle forma a mi tiempo libre. En Cruz Roja no se gana dinero, claro que no, pero ¿y los miles de gracias que nos dan, qué? Estoy muy contento de estar aquí”, confiesa.

Además de los proyectos en los que participa Miguel Ángel, Cruz Roja ofrece a todo aquel que quiera colaborar participar en actividades vinculadas al área de salud, refuerzo escolar a niños y niñas, talleres con diversos colectivos, apoyo en tareas logísticas… “Nuestro voluntariado es muy diverso. Las personas eligen la actividad en función de sus características y de la motivación”, explica Laura Marcos, directora de Voluntariado de Cruz Roja Salamanca.

El 66% de la ratio del voluntariado de Cruz Roja son mujeres. Además de estar feminizado, se caracteriza por ser intergeneracional: aunque la edad media es de 41 años, a nivel provincial cuentan con voluntarios desde los 16 años hasta los 80. Desde la entidad afirman que “siempre se necesitan voluntarios”, como consecuencia del gran número de proyectos de intervención social que tienen en marcha. La directora de Voluntariado menciona algunos de los que necesitan más apoyo: programas vinculados a actividades de acompañamiento y sensibilización en el programa de VIH, atención a personas sin hogar y a niños y niñas y jóvenes en dificultad social.