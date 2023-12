Esta mañana se ha decretado el cese de actividad en el estadio Helmántico. Una medida tomada por el Ayuntamiento de Villares de la Reina que impedirá la apertura del histórico recinto, al menos hasta que el dueño del mismo cumpla y solicite la comunicación ambiental, que se le había reclamado en septiembre, y abone la tasa correspondiente que ronda los 500 euros.

Mientras tanto, según confirmaban a SALAMANCArtv AL DÍA fuentes del Ayuntamiento de Villares de la Reina, no se podrá usar el Helmántico, aunque si se podrá entrar para tareas de limpieza o para el mantenimiento del césped. Sin embargo, no podrá entrenar el Salamana UDS y no podrán jugar los veteranos de la UDS, que tenían previsto un encuentro con el Sporting de Portugal para el sábado 16 de diciembre a las 16:00 horas.

El alcalde de Villares de la Reina, José Buenaventura, manifestaba esta tarde en Radio Salamanca (SER) que, tras el citado trámite, técnicos municipales deberán inspeccionar el estado del citado recinto deportivo, para ver que arreglos hay que realizar.

Es la primera vez que sucede algo similar en más de 50 años de historia de este estadio de fútbol. Además, esta noticia llega tras el encuentro de los charros ante el Tordesillas que acababa con empate sin goles, que aleja al equipo del playoff de ascenso, en un ambiente crispado en un pequeño grupo de aficionados que se enfrentaron a Rafa Dueñas, director general de la entidad y segundo entrenador, y llegaron a amenazar a algunos empleados de la entidad blanquinegra.