“Hay que incentivar la compra sobre todo en el pequeño comercio para que crezca la economía de Salamanca”

La incertidumbre viene marcando los últimos años del pequeño comercio salmantino, que no atraviesa un buen momento. Una situación que se ha agudizado en los últimos meses y que frena más el consumo. Por eso el comercio salmantino pone su punto de mira en este final de año, la campaña de Navidad, que puede salvar a algunos sectores.

“La incertidumbre afecta a la economía constantemente. De hecho hasta que no se ha formado Gobierno no se sabían muy bien las líneas de actuación que se iban a tomar; eso ha retraído mucho el consumo, también la falta de inversión”, afirma Soledad Gómez, presidenta de ASECOV (Asociación Salmantina de Empresarios de Comercio Vario).

El consumo se recuperó después de la pandemia, pero ahora ha vuelto a caer, asegura. “Aunque hayan subido los salarios, todo lo que ha estado pasando a nivel político, las protestas, inseguridades… se están viendo reflejadas en la economía. Todo el mundo está ahora mismo retrayendo su consumo, están consumiendo mucho menos, no es por igual obviamente en todo el comercio, porque siempre hay sectores que lo sufren más que otros, pero sí es verdad que no se está consumiendo todo lo que nos gustaría”.

Ha bajado el consumo y también “la productividad de las empresas; los datos son malos”, asegura Gómez, que añade que “en contraposición, la campaña del Black Friday ha movilizado mucho a los clientes y esperamos que los que no hayan comprado ya lo hagan durante navidades. Es nuestra esperanza”.

“Lo importante es que incentivemos la compra sobre todo en el pequeño comercio, es muy importante que ese flujo de dinero se mueva entre todos nosotros para que crezca la economía. Hacemos todo lo que podemos, seguimos con la digitalización de las empresas, estamos creando todo tipo de campañas”. Unas iniciativas que, afirma, “en el comercio sí que se ha notado que funcionan; también los descuentos que se hacen por estas fechas especiales y la navidad esperamos que se presente positiva. Se ha estado ahorrando mucho dinero, las personas han estado ahorrando en previsión de que 'viniesen mal dadas', entonces queremos que gasten ese dinero y lo hagan en el pequeño comercio”.

Estas fechas siempre han sido las más importantes para el pequeño comercio y quizás este año más. “Este año nos va a decir mucho por dónde va a ir la economía de los próximos años, nos va a dar mucha información de los próximos cuatro años, cómo puede avanzar, si hay que tomar medidas más drásticas, si necesitamos más ayuda, porque la implicación hacia el comercio tiene que mejorar. Cualquier ayuda es bienvenida, la visita de nuestros vecinos a nuestros negocios es bienvenida, animar a todo el mundo que vaya estas navidades a comprar al pequeño comercio”.

El Black Friday ha ido bien y esperan que la campaña navideña también, pero en las últimas rebajas “la venta fue mucho peor de lo esperado”. El comercio local es muy variado y no a todos les va por igual. “Los sectores a los que mejor les está yendo bien son la alimentación o tecnología; alimentación siempre suele ir bien, es un sector del comercio que es de necesidad y no sufre tanto como otros sectores. En ropa, las rebajas no han ido también como se esperaba; en tecnología no ha caído tanto después de la pandemia, pero también se espera que en un futuro y, dado el exceso de venta que se ha tenido después de la pandemia, vuelvan a caer más adelante. Vamos viendo un poco como se va moviendo todo lo que es el comercio”.

“Ahora lo que estamos intentando es aprovechar este tirón que viene” que puede salvar todo el año, "para algunos, sobre todo, por ejemplo, los de regalos juguetes, cualquier tipo de detalle navideño; ese tipo de establecimientos ahora mismo salvan el resto del año”.

El futuro también se mantiene incierto. “Hay retracción del consumo, suben alquileres, no hay inversión, las ayudas no llegan todo lo que deberían, no estamos en crisis, pero tampoco es un periodo de bonanza”. Por eso, “hay que incentivar esa compra en el comercio pequeño, hay que volver a esa época de bonanza en la que nos podíamos permitir traer novedades sin preocupaciones, que podíamos estar un festivo cerrado en vez de abrir… ese tipo de satisfacciones que se pueden dar en otro tipo de comercio. Hay que volver a esas buenas épocas”, afirma. Cree que pese a la competencia de grandes superficies y el comercio online, es posible: “Sí, solo es concienciar a la población, a nuestro clientes y vecinos, que comprando en el pequeño comercio están moviendo todo lo que es el comercio local; toda esa economía se queda además aquí. Pasa muchas veces que queremos grandes empresas que tengan precios muy bajos, pero nos olvidamos que el pequeño comercio da más oportunidades".

Sobre si las instituciones se involucran en ayudar al pequeño comercio para incentivar el consumo, Soledad Gómez asegura que en el Ayuntamiento de Salamanca “sí; estamos muy contentos con el movimiento que están teniendo, todo lo que se están involucrando. Sí reclamamos más a nivel de Castilla y León, no están llegando tanto las ayudas a zonas rurales, las subvenciones llegan tarde, etc. Algunos organismos se han involucrado bien, como Promoción Económica del Ayuntamiento, pero desde Gobierno no se está viendo que se impliquen demasiado en lo que es el comercio, que es una parte muy importante de la economía de España y de Salamanca en concreto”.

Por todo ello, afirma “hay que animar a que se compre en el pequeño comercio, que aprovechen las promociones y la campaña”. Hay que incentivarlo para que se recupere el consumo, que es, asegura, "posible, poniendo de parte de todos, se soluciona”.