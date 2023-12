Paliza del Xoborg La Antigua CB Tormes al Caja Rural Zamora (112-67)

Los de Borja San Miguel se han mostrado plenamente dominadores sobre un adversario que no ha prestado batalla en Würzburg

El Xoborg La Antigua sumó su novena victoria de la temporada ante el Caja Rural de Zamora (112-67), colista de la tabla, lo que le permite seguir coqueteando con el liderato tras el hasta ahora invicto Cultural y Deportiva Leonesa.

El inicio fue arrollador para Xoborg La Antigua ante los zamoranos, con un 16-3 a favor de los charros en los primeros minutos. Sin embargo, los errores de los locales, sumados al acierto con el tiro exterior de los zamoranos, hizo que el marcador de ajustara al comienzo del segundo parcial con un 27-21, que enseguida volvió a ser mucho más favorable a los salmantinos hasta el 59-38 del descanso.

En la reanudación, la consigna era seguir corriendo y gracias a esta intensidad, la diferencia ya fue completamente insalvable para los visitantes, que nada podían hacer ante el rodillo de Xoborg La Antigua, con más rotación, acierto y físico que su rival.

Borja San Miguel aprovechó para dar minutos durante todo el encuentro a los canteranos Miguel Melgar y Ander Casado, además de contar con la ya anunciada baja de Aco McCarthy, recuperándose de una lesión en su pie. En cuanto a los canteranos, San Miguel quiso reconocerles el mérito de que no se notara que eran júniors (y además de primer año) cuando estaban en la cancha, pero quiso ir más allá: “Que no se despisten, que sigan trabajando porque deben dar el mismo nivel contra los equipos punteros, y aún no están ahí”.

La victoria fue muy satisfactoria para todo el cuerpo técnico, gracias precisamente a la aportación de todos los jugadores y a la intensidad mostrada durante los 40 minutos: “No todos los días se pueden meter 112 puntos y dejar a tu rival en menos de 70. A partir de ahí, poco que decir, gran victoria. Solo un pequeño despiste defensivo, pero todo ha sido perfecto, incluso la comunión con la grada”, aseguró el entrenador catalán de Xoborg La Antigua. “Ponemos mucho el foco en no bajar los brazos y lograr un juego atractivo: correr sin perder la eficiencia”, añadió San MIguel.