Mati: "Quiero llevar al Salamanca un paso más allá de lo que se merece, que no es Segunda RFEF ni seguramente Primera RFEF"

Mati Hernández, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del equipo y su momento de forma después de ser sancionado con un partido en Palencia.

Semana sin jugar: "Es un poco raro porque es la primera vez que estoy en esta situación, pero sigo entrenando y dando lo mejor de mí".

Sanción: "Me sorprende la segunda amarilla porque el árbitro no me supo decir el motivo. Se formó un revuelo y él sabía de sobra que tenía una anterior. Hay que aprender de ello. No he hablado con el club sobre si se iba a recurrir la tarjeta y sus motivos tendrán".

Visión actual del equipo: "Hemos estado bastante sólidos en las últimas semanas, pero se nos resiste el gol ahora mismo. Somos el Salamanca y tenemos que estar lo más arriba posible para lograr el objetivo".

Primer puesto o playoff: "La temporada es larga y queda mucho tiempo. Sabemos que la gente va a pinchar y tenemos que entrar en dinámica de ganar, seguro que luego va todo rodado y hay equipo para ello".

Rendimiento: "Me he encontrado mejor según han ido pasando los partidos y a todos nos gusta jugar los máximos minutos posibles para ayudar al equipo a ganar. Voy cogiendo confianza. Si ganamos y no juego, firmaba no jugar y ganar todos los partidos para quedar primeros. No estoy preocupado y si hace falta que juegue, allí estaré para dar el 100%".

Futuro: "Mi objetivo personal es el de ascender y quedarme. Quiero llevar al Salamanca un paso más allá de lo que se merece, que no es Segunda RFEF ni seguramente Primera RFEF, sino más arriba".

Mensaje a la afición: "El equipo está junto y se ve que vamos todos a una. Les pido que estén tranquilos porque esto va de dinámicas y queda mucho".