Jehu y su futuro en el Salamanca UDS: "Nadie me ha dicho que vaya a seguir y cuando te dicen que sigues, te vas"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido ante los medios de comunicación locales en la previa del partido con el Tordesillas.

Equipo: "Estamos bien y ocupados en mejorar para que la distancia sea más corta con el líder. El rival va encima de nosotros y hay una oportunidad directa de escalar posiciones. Hay tranquilidad por una parte, pero los detalles nos están marcando la diferencia".

Fin de 2023: "El equipo va a pelear y no tengo duda. Son dos partidos importantes ante rivales buenos".

Ávila: "Veo a mi equipo ganando el fin de semana, para lo del Astorga quedan dos semanas por el parón. Hay que ganar nuestros partidos".

Souley y Mati: "Estamos con algunas variantes. Mansour regresa".

Fassani y Navas: "Cualquier partido puede ser un buen día para que Javi Navas juegue arriba. Buscamos variantes y más allá de eso puede ser un buen día para eso o verlos juntos como en Villaralbo".

Solvente: "Los goles es lo que nos está faltando y nos cuesta marcar. ¿Por qué nos cuesta marcar? Por malas definiciones, tranquilidad... ".

Tordesillas: "Espero lo mismo de todos los equipos en el Helmántico. La afición mete presión a los jugadores".

Futuro: "Te juegas el puesto cada fin de semana. Igual el lunes no estoy o hace una semana. Muchos entrenadores han tenido mejores números y se han ido, luego otros no. Nadie me ha dicho que vaya a seguir y cuando te dicen que sigues, te vas. Da igual si es americano, nigeriano o español el entrenador. No sé si le doy confianza al club. No puedo entrar en sus cabezas si es porque soy buen entrenador o les caigo bien".

Línea de juego: "Todos queremos ser el equipo dominador y nos falta el gol. Me costaría trabajo ver un Salamanca como el Palencia en La Balastera y que la afición fuera tolerante".

Sin red: "Es normal que no haya margen de error".

Jugadores: "Sí creen y están convencidos".

Césped: "La lluvia hará que esté blando y esperemos que nos dé tregua. Ojalá el campo mejore y es un arma importante para lo que queremos hacer. Espero que esté bien el campo. Da igual si se gana o no, que entren al campo los aficionados y se hagan fotos con los jugadores. Que esté bien no es algo que deba pedir yo. A veces se puede y otras no".

Bajas: "No".

Balón parado: "Sabemos que el Tordesillas se apoya mucho en eso".