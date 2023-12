Estafan cerca de 400.000 euros a un nonagenario en León

La Guardia Civil ha investigado a tres personas por un supuesto delito continuado de estafa a un nonagenario, hasta sumar la cantidad de unos 400.000 euros.

Las indagaciones se iniciaron al tener conocimiento a través de los empleados de una entidad bancaria de la localidad de Sahagún (León), que una persona de avanzada edad había realizado extracciones muy elevadas de dinero en un corto período de tiempo, según informa Europa Press.

A raíz de esta información, componentes del Puesto de Sahagún (León) dieron comienzo a las pesquisas por si terceras personas pudiesen estar aprovechándose de la situación de debilidad de la víctima, que no tiene el apoyo ni la compañía de ningún familiar que le pudiera asesorar, informa el Instituto Armado a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los investigadores han podido determinar que los estafadores realizaron numerosas retiradas de dinero en efectivo, transferencias a terceras personas, liquidación de deudas, así como también la entrega de dos vehículos nuevos, sin ser en ningún momento consciente de la elevada cantidad de dinero que en el período de dos años se había extraído de diferentes formas de su cuenta bancaria.

Por todos estos hechos, se procedió a la investigación de dos mujeres y un hombre, como presuntos autores de un delito de estafa con abuso de confianza.

Las diligencias instruidas y las personas implicadas, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Sahagún, quien ha dirigido la investigación policial.

Consejos para evitar estafas

La Guardia Civil explica que los estafadores estudian a sus víctimas, y buscan a las que pueden ser más vulnerables, así, las víctimas favoritas de los timadores solían ser los turistas, pero en la actualidad estos casos suelen darse en la gente mayor, principalmente, y en segundo lugar los desempleados o personas que tiene más necesidades económicas. Siendo otra de las razones principales del aumento de estos engaños la actual crisis económica.

Muchos sienten vergüenza por haber sido engañados y no solo no denuncian, sino que no le cuentan a nadie lo sucedido, quedando la conducta del timador impune.

Las cifras reales de la comisión de este tipo de delitos son muy difíciles de averiguar, ya que los timados suelen tener bastante miedo o vergüenza a denunciar.

En relación a las estafas por internet, algunas personas mayores tienen problemas para recordar detalles sobre los ataques, o no disponen de suficientes conocimientos para explicar la naturaleza técnica de los mismos.

Los timos tradicionales conviven con los nuevos, por lo que hay que estar siempre alerta. Además, es muy importante recordar la importancia de formular la denuncia.

Más información sobre las estafas más frecuentes (timos en pirámide y esquemas de Ponzi, timo de la lotería, trileros, el tocomocho, la estampita, el nazareno, el instalador, el desahuciado y las estafas por Internet) pulsando aquí.