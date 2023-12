El arzobispo emérito de Madrid presenta la antología-homenaje ‘La Iglesia del Señor’

El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca acogía este viernes un acto protagonizado por el cardenal Carlos Osoro Sierra, arzobispo emérito de Madrid, que presentaba la antología-homenaje ‘La Iglesia del Señor’, un volumen publicado con motivo de la concesión del Premio de Humanidades de la Paz y la Concordia.

El libro recoge, en sus casi 1.200 páginas, una entrevista, ponencias, conferencias, homilías, publicaciones y diferentes escritos pertenecientes a las distintas etapas del cardenal Osoro como obispo de Orense, arzobispo de Oviedo, arzobispo de Valencia y cardenal-arzobispo de Madrid, así como varias colaboraciones sobre la figura y la labor pastoral del cardenal.

Salamanca, en el recuerdo

Precisamente, el recuerdo a Salamanca, a la Universidad y a los compañeros y profesores ha marcado el devenir del acto, en el que el exalcalde Jesús Málaga ha rememorado cómo era la ciudad a la que llegó el joven Carlos Osoro desde su Santander natal y, más concretamente, el muy desfavorecido barrio de Pizarrales, en el que inició su labor pastoral y docente. Posteriormente, tanto el profesor Olegario González de Cardedal como el deán Antonio Matilla y el profesor emérito Diego Sabiote han evocado el tiempo que compartieron en las aulas y pasillos de la UPSA con el homenajeado; el primero como profesor y los últimos como compañeros.

El cardenal Osoro ha expresado su agradecimiento “a quienes se han empeñado en hacer este libro, que en el fondo quiere ser un agradecimiento hacia mi persona. Creo que he hecho lo que tenía que hacer. No he hecho nada especial”. “Es cierto que, para mí, los años de Salamanca fueron muy importantes en todos los aspectos de la vida, desde aquella escuela que se inició en el barrio de Pizarrales, en los bajos de la Iglesia, donde dábamos clase a los gitanos y chavales del barrio, hasta el centro de adultos Santo Tomás de Villanueva. No solamente fueron las aulas de Teología, aunque no os podéis imaginar lo que la Universidad Pontificia supuso en mi vida. Para mí, Salamanca no es solamente un nombre: ha marcado mi vida y mi corazón y no puedo decir más que muchas gracias a todos los que construyen y han construido esta ciudad”, ha subrayado.

El arzobispo emérito de Madrid se ha dirigido, especialmente, al profesor González de Cardedal. “Olegario fue uno de los grandes maestros que tuvimos, no solo por su sabiduría y lo que nos enseñó, sino por cómo nos enseñó, por su forma de ser y de estar. Aprendí mucho en sus clases, pero también en los seminarios y en los paseos por Salamanca”, ha añadido monseñor Osoro, quien ha finalizado su intervención con un último agradecimiento a la Universidad: “A la UPSA le agradezco todo lo que soy. Fui muy feliz aquí”.

Por último, el rector, Santiago García-Jalón de la Lama, ha respondido al agradecimiento del cardenal expresando el honor que supone para la Universidad “contar entre sus hijos con una personalidad como la de don Carlos”.

Premio Humanidades de la Paz y la Concordia

El cardenal Carlos Osoro, que estudió Teología y Filosofía en la UPSA, recibió en abril de 2023 el Premio Humanidades de la Paz y la Concordia del Proyecto Global de Cultura Granada Costa por “haber sabido plasmar en su proyecto pastoral, y en complicidad con el Papa Francisco, el mensaje evangélico de la Paz y la Concordia, recogido en el Sermón de la montaña para este difícil momento que vive la humanidad”.

El acto, organizado por la Asociación Cultural Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y la UPSA, estuvo presidido por el rector, Santiago García-Jalón de la Lama, y contó con la participación del obispo emérito de Almería, monseñor Adolfo González Montes; el profesor emérito de Teología Olegario González de Cardedal; el deán del Cabildo Catedral de Salamanca, Antonio Matilla Matilla; el exalcalde de Salamanca Jesús Málaga Guerrero; y el profesor emérito de Filosofía de la Universidad de las Islas Baleares Diego Sabiote Navarro.

Fotos de David Sañudo