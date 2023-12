Dani Ponz se olvida de la Copa del Rey en Unionistas: "Estamos centrados para ganar el partido ante el Nástic"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios de comunicación locales en la previa del partido con el Nástic.

Nástic: "Es súper sólido y la prueba es que Óscar Sanz, que hizo un gran año aquí, apenas está teniendo posibilidades. Domina el bloque bajo, transita bien y es una amenaza constante en el balón parado”.

Victorias: "Los últimos partidos no son la línea a seguir porque no hemos ganado. Entendemos que lo que hemos hecho no es suficiente".

Bajas: "Manu tiene el alta y está iniciando su proceso. El tema de Villar se ha retrasado un poco más de lo que debiera y vamos a ver si llega para estar en el banquillo en este fin de semana...".

Copa del Rey: "Estamos centrados para ganar el partido ante el Nástic. Las sensaciones pueden ser de una manera, pero los puntos dicen otra. Lo más importante es el primer partido que viene y luego ya veremos qué pasa con el segundo y el tercero”.

Descenso: “Estará sobre unos 42 puntos al final".