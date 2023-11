Óscar Sanz, sobre su vuelta a casa: "Tengo ganas de vivir la presión que hace la afición de Unionistas en el Reina"

Óscar Sanz, exjugador de Unionistas y actualmente en las filas del Nástic de Tarragona, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su vuelta a casa este fin de semana.

Nueva etapa: "Me va bien y estoy cerca de casa, de la familia y de mis amigos. Estoy disfrutando de un ambiente distinto y otra experiencia más. Tengo ganas de volver a veros".

Pelea por subir: "El equipo estaba hecho desde el primer día de pretemporada al 95% y se ha optado por una plantilla más joven, con gente que conoce la casa y se notan las ganas de llevar al club al ascenso".

Su estado de forma: "Me encuentro bien. Ahora no estoy participando tanto y siempre quieres más, ya que los jugadores somos egoístas en ese sentido. Sé que hay buena competencia y el año pasado ya aprendí mucho de Nespral o Tropi, mientras que ahora trato de aportar en las segundas partes".

Recuerdo de Salamanca: "Hoy lo recordaba con un amigo y fue uno de esos años en los que das un paso adelante en tu carrera deportiva, pero también en lo personal y te llevas amigos de verdad. Hay veces que en el mundo del fútbol haces amistades muy intensas y luego quedan en nada con el tiempo porque se pierde el contacto, aunque ahora no es así y lo mantengo con mucha gente. Eso es lo que hace especial a Unionistas y Salamanca".

Contacto con compañeros: "Tenemos un 'grupete' por ahí con Mario y Jon. Después de cada jornada hablamos y comentamos lo que ha pasado. El otro día hablaba más con Losada y le pregunté que cómo estaban, pero tengo ganas de enfrentarme a ellos y de sufrirlos. Tengo ganas de vivir la presión que hace la afición de Unionistas en el Reina porque lo he vivido estando en el equipo y se nota. Es un gusanillo que tengo el de ver la fuerza que hacen en contra".

Visión de Unionistas: "Se lo decía a Losada y es un equipo que me gusta mucho. Se ha hecho un equipo nuevo y hasta que no pasan los meses no se consigue ese rodaje, pero posición por posición se han mejorado muchas cosas. Cuando entre el gol, todo irá mejor... y espero que no sea ya este fin de semana (bromea). He dicho a mis compañeros y al míster que Unionistas no va a ir a empatar, sino a ganar el partido sin duda. En el Reina se va a sacar los tres puntos siempre, no va a ser un paseo y quiero transmitir esa idea".

Volver a casa: "Tengo un cariño muy especial con la gente de los bares, los establecimientos y la ciudad en general. Fue un año increíble fuera de lo deportivo. Nunca me he enfrentado a un exequipo, pero esas ganas de jugar ya se notan por volver a estar ahí en un momento diferente de mi carrera. Seguro que noto la presión y lo disfruto".

Posible regreso en el futuro: "Donde has sido feliz, siempre quieres volver. Espero poder regresar para estar allí y reencontrarme con la afición".