No sé si en España pasa también, pero por lo menos aquí, de un tiempo a esta parte, se ha puesto de moda esa preguntita. Vivimos tiempos en los que “hay que ser positivos, no usar expresiones con carga negativa”; creo que estamos perdiendo el concepto de connotación.

Por supuesto, es más “positivo” decir “¿me explico?” que “¿me entiendes?”. El segundo, lleva implícito un cierto nivel de condescendencia, rozando la grosería, incluso, el insulto: en realidad, estemos queriendo decir “¿me entiendes, idiota?”; sin embargo, en el “¿me explico?”, puede parecer que es quien pregunta quien se imbeciliza un poco…

Digo, puede parecer, porque a mí no me engañan; si cada frase termina con la dichosa preguntita y va in crescendo el tono de ya-me-estoy-desesperando –muy modo charla TED, evidentemente–, el eufemismo que se lo crea otro, ¿verdad?

Sobre todo, cuando la realidad es que cada vez son más quienes explican y se explican menos y, sobre todo, no parece preocupar mucho ser entendidos/comprendidos; perdón, reformulo: encuentro que tanto el esfuerzo de “explicar” como el de “entender”/ “comprender”, están poco valorados, casi casi mal vistos; mejor que nos sigan/secunden sin esfuerzo, sin cuestionamiento; y, para no explicar, mejor simplificar los conceptos.

Ya sin conceptos, o con ellos simplificados, mejor ser vistos/oídos: fotos cute, videos funny… Para las palabras, X “explicaciones”.

Inmediatez, vigencia efímera, moda pasajera se vuelven must. O sea, imprescindibles pero, contradictio in terminis, a la vez, inaceptables, porque todo empieza hoy y lo que vivimos va a ser así siempre. Creemos y nos hacen creer.

Por lo mismo, se reivindica lo breve, lo conciso, algo que está muy bien salvo cuando hace falta entender, incluso, comprender; para ello, vendría bien una buena explicación.

No es la primera vez que escribo sobre esto, que hago esta no tan disimulada apología del “rollo”: sigo creyendo que la inteligencia no siempre puede traducirse en ocurrencia brillante y chispeante.

No sé si ¿me explico?

