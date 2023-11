Ewan y la sequía en Unionistas: "Lo único que hace falta es que entre un gol para que vengan los demás"

Ewan Urain, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Sensaciones: "Tenemos un ambiente dudoso porque sabemos que lo estamos haciendo bien, pero no están yendo las cosas como queremos".

Falta de gol: "Lo que tenemos que hacer es seguir en esta línea porque cada vez hay mejores sensaciones de cara a puerta y generamos un mayor número de ocasiones. Lo único que hace falta es que entre un gol para que vengan los demás. Debemos estar liberados de mente y dejar que fluya todo".

Presión en los delanteros: "Los de arriba somos los que más posibilidades tenemos de meter goles, pero es trabajo de todo el equipo y hay que llegar con más claridad. Esto es cosa de todos, aunque los de ataque sí que podemos tener más responsabilidad que presión".

Su estado de forma: "Nunca me gusta bajar los brazos y siempre entreno para ponérselo complicado al entrenador. Ahora me ha tocado ser titular en Fuenlabrada y estoy muy contento".

Dani Ponz: "Me pide que sea yo mismo y son cosas que hablamos entre él y yo, pero sobre todo me dice que me libere para que juegue como sé".

Delantero con el que mejor se entiende: "Con todos, no hay nadie en concreto. Hay buena sintonía y he estado cómodo con ellos".

Descenso: "Esto es muy largo y solo pensamos en el día a día. Ahora viene una semana con tres partidos y será una paliza tanto mental como física".

Nástic y Copa del Rey: "Nos vienen partidos ilusionantes, especialmente el del Sporting y puede ser un buen punto de partida para ir hacia delante. Ojalá salgan bien las cosas y disfrutemos más".

Posible salida en enero: "No miramos tanto hacia el futuro y estamos pensando en los tres partidos que vienen. Habrá rotaciones y hay que estar preparados para rendir de la mejor manera posible en el campo".

Mensaje: "A la afición solo hay que darle las gracias porque nos dan un cariño increíble y viajan a todos lados con el equipo. Les pido paciencia, aunque parece difícil. Está a punto de ir todo a mejor".