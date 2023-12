 A quien corresponda de la gente del fútbol

A diario, en todos los órdenes de la vida, se lanzan brindis al sol con mucha frecuencia. Y son pocas las soluciones que aparecen en las distintas propuestas realizadas.

Podemos leer que la fórmula “A quien corresponda o “A quien pueda interesar” son fórmulas de saludo frecuentes en la correspondencia comercial. Se usan también cuando se desconoce o no se desea especificar a quién va dirigido el escrito.

En mi caso, planteo unos cuantos razonamientos para hacer pensar a la gente, ¿qué gente? En mi caso, a esos aficionados al fútbol que no se limitan a animar a sus equipos y les gusta reflexionar sobre el fútbol en general. Pero vayamos al grano y pensemos en las disyuntivas planteadas:

· Ganar y tener razón.

· Preferencias por un fútbol más atractivo, emocionante, divertido y mejor, intentarlo sin miedo a que te llamen poeta, filósofo, romántico o utópico.

· Autorizar a los jugadores a pasarse la pelota unos a otros, incluso que el balón vaya hacia atrás si no hay buenas posiciones por delante.

· El resultado no da ni quita razones a nadie.

· Declarar de interés público la alegría y que los entrenadores pongan cara de cabreados.

· Suprimir el sufrimiento como una enseña del fútbol sacrificado.

· El público se merece un fútbol divertido.

· Promocionar sin excusas un fútbol sin ira, lleno de libertad y de imaginación, sin apremios y sin miedos.

· Si matamos al buen fútbol haremos un mal negocio.

En realidad, algún pensamiento se tiene que mascullar varias veces y situarlo en la escena futbolística. Y repensarlo. Y sacar conclusiones válidas.

Por ejemplo, un equipo que gana, ¿siempre será el mejor? ¿Y por tanto siempre tendrá razón? O la licencia de jugar hacia atrás cuando, antiguamente, siempre el fútbol se jugaba hacia delante. Y parecía pecado apoyarse en el de atrás, cuestión necesaria por ejemplo en el rugby para no cometer “offside”.

Aunque en el fútbol más bien se hace para no jugar en horizontal, un motivo por el que se pierden numerosos balones porque los intercepta más fácilmente el contrario. En fin, cada cual que ponga sus propios argumentos a la manera de razonar cada frase plasmada. Por supuesto, todos coincidimos que si matamos al buen fútbol éste acabará por los suelos, la cuestión seguirá siendo ¿cómo se juega bien al fútbol…?

Por cierto, eso de que el fútbol tiene que ser divertido es un apunte de cara a la galería, por nuestra manera de comportarnos a diario me divierto si gano, y me cabreo si pierdo. Si no que se lo pregunten a Xavi Hernández del Barcelona, maestro de las disculpas, si el equipo gana es que su fórmula ganadora da para eso; y si pierde, la culpa la tiene el césped, el VAR, el sol, el aire, el árbitro, Sor Candelas y todos los que no son capaces de vislumbrar que su equipo tiene muchas bajas médicas.

¿Es tan difícil aceptar el fútbol tal cual es…?