De Madrid al cielo o dónde se desee

Capital de la noche, de la moda y de la gastronomía, Madrid es una ciudad alegre y abierta conocida por sus museos, sus restaurantes y su vida nocturna. Sorprende con rincones históricos repletos de encanto, con tabernas castizas centenarias y con barrios de diferentes estilos. Sin duda, un destino díficil de igualar y uno de los más interesantes de Europa. Si a todo esto le sumamos la perfecta infraestructura ferroviaria que ofrece para comunicarse con el resto de las ciudades españolas, encontramos el lugar ideal tanto para vivir como para pasar unos días de vacaciones.

Un fin de semana fuera de Madrid

Quienes viven en Madrid o simplemente quienes están de paso allí, cuando deseen trasladarse a otras ciudades del país, no van a tener ningún problema. La gran cantidad de trenes que a diario salen de la capital española permiten llegar desde Madrid a Valencia, por ejemplo, en muy poco tiempo y con total comodidad. Pero no es este el único destino al que se puede hacer una escapada incluso de un solo fin de semana. La rapidez del ferrocarril consigue que viajar hasta Sevilla, Salamanca, Barcelona o cualquier otro destino dentro de la península no implique una pérdida extrema de tiempo.

De Madrid a Sevilla

La ciudad que este año ha acogido los famosos Premios Grammy latinos, está conectada directamente con Madrid gracias a su estación de Santa Justa en un recorrido que apenas dura 2 horas 30 minutos. Sin duda, la forma más relajada y práctica de llegar hasta la capital hispalense. Una vez allí, hay lugares que son imprescindibles de ver. Entre ellos se encuentran:

El Real Alcázar. Esta joya arquitectónica conserva todavía restos de arte islámico, un palacio gótico, otro mudéjar y elementos barrocos y renacentistas. Sobresalen sus jardines divididos en diferentes zonas como el jardín de Troya, el jardín de la Danza y el de las Flores.

La Giralda. Esta torre de más de 100 metros de alto es un imperdible de la ciudad. Se puede subir hasta lo alto de ella bien a pie o a caballo, ya que cuenta con un acertado sistema de rampas para ello. Únicamente los últimos metros hasta alcanzar el campanario tienen escalones.

Parque de María Luisa. En frente de la conocida Plaza de España se encuentra un espacio verde con más de treinta hectáreas donde relajarse y refrescarse en verano, gracias a la enorme cantidad de cascadas, fuentes y árboles que hay en su interior.

De Madrid a Salamanca

Solo se tarda 2 horas y 39 minutos en tren desde Madrid, en llegar a una de las ciudades universitarias europeas más bonitas. De hecho, los 175 km que separan ambos destinos merece la pena recorrerlos solo por ver el centro histórico de este lugar en el que destacan:

La Plaza Mayor. Situada en pleno centro, esta plaza está considerada como una de las más bonitas del país. Desde aquí es posible comenzar una interesante ruta a pie para conocer otras joyas de Salamanca.

La Universidad. La fachada exterior de este edificio histórico llama la atención de todos los viajeros. No en vano, está repleta de elementos decorativos de piedra, siendo el más conocido el de la rana sobre una calavera. Dice una leyenda urbana que hay que encontrarla si se desea aprobar los exámenes. Miguel de Unamuno ha impartido clase en esta universidad y Hernán Cortés ha sido estudiante en ella, entre otros ilustres y famosos personajes.

De Madrid a Barcelona

La Ciudad Condal es la cuna del modernismo, capital mediterránea y Patrimonio de la Humanidad. El recorrido en tren desde Madrid a Barcelona se realiza en tan solo 2 horas y 45 minutos y una vez en esta ciudad, que mira al mar y a la montaña, son innumerables los barrios, los edificios y los rincones que hay que conocer y recorrer, pero sin duda algunos de los imperdibles son:

El barrio Gótico. Aquí yace la antigua Barcelona medieval y romana. Recorrer sus calles puede convertirse en la carta de presentación ideal de la ciudad mientras se descubren monumentos como el Palacio Real, la Plaça de Sant Jaume o la Catedral.

Teatro del Liceu. En mitad de la Rambla barcelonesa se encuentra uno de los teatros más importantes de todo el mundo como es el Liceo. Espectáculos de danza, conciertos y óperas tienen cabida en este espacio que se ha convertido en un emblema de la cultura de la ciudad.

Montjuic. Esta montaña se asoma al inmenso Mediterráneo como si fuera una ventana que está mirando al mar. Aquí se pueden contemplar atractivos como su popular fuente mágica, el castillo o el Palau Sant Jordi.

En definitiva, pasar un fin de semana distinto y disfrutar de momentos inolvidables y únicos es posible gracias al ferrocarril. Elige tu destino y aprovecha la seguridad, la rapidez, la comodidad y los precios que implica viajar en tren desde Madrid hasta tu destino preferido.