Ventura Recio: "No quiero cerrar el Helmántico. Hay plazo hasta el 7 de enero para hacer unos arreglos y el estadio no está tan mal"

Ventura Recio, alcalde de Villares de la Reina, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para aportar luz al caso de la licencia del Estadio Helmántico, dado que el club tiene de plazo hasta la primera jornada de 2024 para realizar la comunicación ambiental y hacer los arreglos necesarios para que el estadio empiece a estar OK.

PREGUNTA: ¿En qué punto se encuentra el lío del Helmántico?

RESPUESTA: Tiene que presentar la comunicación el Salamanca y todavía no lo ha hecho, eso es lo único que hay ahora.

P: ¿Qué plazo tiene el club para tener todo en regla?

R: El último partido del año en el Helmántico es el día 3 de diciembre, pero no se vuelve a jugar en él hasta el 7 de enero. Hay un margen enorme para presentar los papeles y cuentan con tiempo de sobra. No es que se le haya dado un ultimátum como tal. El Helmántico está igual que estaba.

P: ¿Con quién estás hablando en representación del Salamanca UDS como alcalde de Villares?

R: Con Rafa Dueñas. Él me dice que van a hacer todo.

P: ¿Qué arreglos hay que hacer en el Helmántico?

R: Con 500 euros se arregla la comunicación ambiental y hay que hacer unos arreglos como los cristales, las salidas de emergencia, la luz o la OCA. No se tienen que gastar un millón de euros. El arquitecto es el que se tiene que hacer responsable, tampoco hay que hacer el estadio nuevo ni nada por el estilo. El precio es de 30.000 o 40.000 euros, nada del otro mundo.

P: ¿Cómo está el estadio?

R: Me cuentan los arquitectos que no está tan mal como dicen. No está para caerse. Solo tiene falta de mantenimiento y voluntad para hacer las cosas. Yo no quiero cerrar el Estadio Helmántico, pero hay que cumplir con la ley.

P: ¿Qué riesgo hay de cerrar el Helmántico?

R: Depende de ellos. Solo hay que contratar a una empresa, arreglar cuatro cosas y presentar los papeles. Si hacen eso, riesgo ninguno.