La escritora que militó en la guerrilla y ha ganado el Premio Reina Sofía, feliz con su antología poética

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; la presidenta del Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la poeta nicaragüense Gioconda Belli; y la profesora de Literatura Española de la USAL, María José Bruña, han presentado la antología poética titulada “Parir el alba”, publicada con motivo de la concesión del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se entrega en la tarde de hoy en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, de manos de SM la Reina Sofía.

La obra de Ediciones Universidad de Salamanca incorpora una extensa introducción, bibliografía y noticia biográfica elaborada por la profesora María José Bruña, resultando una magnífica pauta en el conjunto de una cabal trayectoria poética y artística. Esta edición, cuya imagen de portada reproduce un cuadro del pintor nicaragüense Armando Morales, cedido por María Ana Benítez, a petición de la propia poeta, incorpora un poema manuscrito por la propia poeta titulado “Como tinaja”, de su libro “Línea de fuego” (1978), escrito en su exilio mexicano y que refleja su mirada encarnada en primera persona hace la situación política, bélica de su país de origen, y cuatro poemas inéditos surgidos entre los años 2001 y 2023: “Despatriada” (octubre de 2021), “La lluvia huele en Madrid”, “Sísifo” y “Pájaros mudos”

Además de estas versiones que hacen de este libro una edición única, Belli escogió una ceiba, árbol sagrado para los mayas y representativo de Nicaragua, como dibujo para su colofón. En él sugiere un hermoso lazo con otra poeta hermana, también ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Claribel Alegría, con quien comparte, escribe Bruña, “la curiosidad de palpar el Universo”.

Sobre su obra, Bruña describe cómo fue la experiencia, “fulgurante en rapidez e intensidad, encendida, siempre incandescente”, de cómo Belli llega a la poesía por vez primera. Frente al esfuerzo, la constancia o perseverancia que le exige la prosa, la lírica irrumpe, declara la autora, como una “tormenta eléctrica”, como una intuición personal e intransferible hecha verbo.

Militancia en la guerrilla

La profesora de Literatura Española subraya la fuerte personalidad que desprende la obra de la poeta nicaragüense marcada por su militancia en la guerrilla. Para Bruña “la mitificación popular de un artista, más todavía de una artista mujer, de una artista que escribe, de manera explícita, poesía erótica; una mujer que milita durante años en la guerrilla, ha tenido una fuerte impronta en el caso de Gioconda, donde destaca, como rasgo principal de personalidad su arrojo, su espíritu osado, aguerrido, guerrero”.

A su juicio, de estos tres aspectos anecdóticos que se señalan de su figura y de su genio es, con toda seguridad, el tercero el más fiel a la verdad, “el que nos importa y nos interpela sin remedio. Los otros dos vuelven a apuntar hacia dinámicas patriarcales de entendimiento del campo cultural, que se apoyan en la belleza y el eros cuando la que escribe pertenece al género femenino, sin percatarse de la distorsión que provocan y de lo gratuito de tales aproximaciones a una creación que no debería tener, que no tiene adjetivos. Son dos las cosas que Gioconda Belli no decide pero que determinan su vida”.

"Belli representa en su más alta expresión “la audacia, la pasión y la aventura, pero también la integridad, honestidad y coherencia ética e ideológica”

Trayectoria

Gioconda Belli (Managua, Nicaragua, 1948) es una de las escritoras centroamericanas que goza de mayor reconocimiento. Publicó sus primeros poemas en 1970, en el semanario cultural de La Prensa. Dos años después, su libro “Sobre la grama” le valió el premio Mariano Fiallos Gil de Poesía de la Universidad Autónoma de Nicaragua, uno de los más prestigiosos del país.

Desde muy joven formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ocupó diversos cargos en el gobierno y el partido sandinista, del que se distanció en 1993. En la actualidad vive exiliada después de que le fuera retirada su nacionalidad por sus posiciones críticas contra el ejecutivo nicaragüense.

Su producción poética incluye “Línea de fuego” (1978), “Truenos y arco iris” (1982), “De la costilla de Eva” (1986), “Poesía reunida” (1989), “Apogeo” (1997), “Fuego soy apartado y espada puesta lejos” (2006), “En la avanzada juventud” (2013), “El pez rojo que nada en el pecho” (2019) y las antologías “Amor insurrecto” (1984) y “El ojo de la mujer” (1991). En 2020 recibió el Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma por su su obra “El pez rojo que nada en el pecho”.

Gioconda Belli, que se define como “poeta, novelista, feminista y humanista”, es autora de ocho novelas: “La mujer habitada” (1988), “Sofía de los presagios” (1990), “Waslala” (1996), “El Pergamino de la Seducción” (2005), “El infinito en la Palma de la mano” (2008), “El País de las Mujeres” (2010), “El intenso calor de la luna” (2014), y “Las fiebres de la memoria” (2018). Es autora además de dos libros de ensayos, “Rebeliones y Revelaciones” (2017) y “Luciérnagas” (2022).

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

S.M. la Reina Doña Sofía hará la entrega del XXXII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, auspiciado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, a la poeta Gioconda Belli, en el acto que tendrá lugar esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en un acto que contará con la intervención, entre otros, del rector Ricardo Rivero.

Este galardón tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común a Iberoamérica y España. El premio, que se concede todos los años sin posibilidad de quedar desierto, está dotado con 42.000 euros, la celebración en la Universidad de Salamanca de un acto académico dedicado a la obra del galardonado, contando con la asistencia del mismo, y la edición de un volumen con una recopilación antológica de poemas del autor premiado, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional.

Fuente USAL / Fotos de David Sañudo