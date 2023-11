María Hernández presenta su tercera novela, ‘La malquerida’

Es la historia de “una mujer, que podría ser cualquier mujer, cualquier persona, que no ha sido bien querida porque ni ella misma se ha sabido querer”

La escritora salmantina María Hernández, que este miércoles presenta su libro 'La Malquerida' en la Sala de la Palabra Teatro Liceo, a las 20:00 horas, firmará el viernes 1 de diciembre, a las 18:00 horas, ejemplares de esa misma novela en el departamento de Librería de la Planta Baja de El Corte Inglés.

¿Qué ocurre cuando te enfrentas al pasado para entender el presente y poder afrontar el futuro? Sencillo: encuentras la libertad.

Isabel lo hace y así es como aprende a quererse. Deja atrás la carga que ha llevado, cura las heridas y emprende un nuevo viaje. Uno que la llevará a cumplir sus sueños, a vivir, a soltar aquello que la mantenía tropezando una y otra vez con la misma piedra.

‘La malquerida’ es la historia de una mujer, que podría ser cualquier mujer, cualquier persona, que no ha sido bien querida porque ni ella misma se ha sabido querer.

Esta autora, nacida en Salamanca en 1972, empezó a escribir en muchas ocasiones, aunque no fue hasta el 2021 cuando se decide a publicar su primera novela, ‘Un viaje de mil millas’. A pesar de que en sus planes de vida no estaba el ser escritora, como ella dice, una vez que abres el alma y comienzas a escribir, no puedes dejar de hacerlo.

‘La malquerida’ es su tercera novela, tras ‘El hacedor de violines’ (2022), decide no solo abrir el alma, sino también plasmar todo el sentimiento.

Esta es la primera de una trilogía titulada como su primera historia en la que, inspirándose en personas reales, nos muestra vivencias tan desgarradoras como maravillosas y motivadoras.

